歐洲股債齊漲 最後期限前義大利與歐盟達成預算協議

歐盟官員證實，義大利已與歐盟達成預算協議。受此影響，12 月 19 日周三，歐洲股債齊漲，歐洲三大指集體上漲，公債殖利率集體走低，歐元走高。義大利 FTSE MIB 指數高開高走，漲幅擴大至 1.85%。

歐盟委員會副主席 Dombrovskis 表示，已達成的協議將使得義大利明年的預算赤字達到國內生產總值的 2.04%，而義大利最初的計劃為 2.4%。

他表示，歐盟希望預算將成為「義大利平衡預算和經濟政策的基礎」。他說，義大利「迫切需要恢復人們對經濟的信心，以緩解金融環境和支持投資」。

義大利在預算計劃問題上僵持了兩個月，之後出現了這一突破。義大利民粹主義政府堅稱，預算計劃對重振該國疲弱的經濟至關重要，但歐盟警告稱，這只會增加該國堆積如山的債務，同時破壞歐元區的財政規則。

歐盟方面同時明確表示，儘管周三達成了協議，但它仍對義大利的財政狀況存在潛在擔憂。

Dombrovskis 表示：「我們明確一點：解決方案並不理想」。

該協議是義大利和歐盟委員會幾天密集談判的結果。此前義大利副總理，極右派領導人 Matteo Salvini 曾表示，義大利不會改變「預算草案中的一個逗號」。

12 月 19 日是歐盟的最後期限，如果義大利不對草案做出修改，其將面臨罰款。

受此消息影響，歐洲主要公債收益集體走低，5 年期義大利公債殖利率也在跌至三個月新低，10 年期義大利公債與同期德債利差縮窄至 9 月末以來最窄。

此前美東時間 12 月 18 日周二，彭博援引義大利財政部官員消息稱，義大利已經就預算問題與歐盟達成非正式協議，將於當地時間 19 日正式公布。

路透同日報導稱，義大利經濟部的一位發言人表示，義大利已經與歐盟委員會就該國引起爭議的 2019 年預算達成一致，協議將於周三在布魯塞爾敲定。歐盟委員會拒絕就此報導置評。

義大利總理孔特的辦公室稱，意方已經收到歐盟委員會在預算協議方面提供的口頭保證。預計歐盟委員會 19 日會議給出正面立場「是合理的」，現在需要等待完成所有程序，然後再通報一份預算協議。義大利副總理 Matteo Salvini（右翼聯盟領導人）表示，對預算談判的結果感到「非常滿意」。

今年 9 月 27 日，義大利政府圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即比重為 2.4%，大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的赤字目標。歐盟規定，義大利 2018 年財政赤字占該國 GDP 比重為 1.6%，2019 年比重應降至 0.8%。

為此，新組成的義大利反建制聯合政府與歐盟隨即陷入爭執。歐盟委員會表示，義大利的預算計劃嚴重違反了其預算規則，歐盟「別無選擇」，只能要求義大利重新制定計劃。但義大利方面始終態度強硬，該國副總理、五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 一再強調，如果按照歐盟的要求修改預算案，無異於經濟「自殺」。

這一對峙也導致近期該公債市大幅波動，公債殖利率不斷上行。不過轉機也出現在 11 月下旬，由於歐委會認為義大利 2019 年預算案是「特別嚴重的違規案例」，建議啟動「超額赤字程序」，或對義大利處以數十億歐元罰款。

而歐盟的恐嚇似乎也起了作用，副總理 Salvini 隨後在接受採訪時暗示，為避免市場動盪，政府可能調整赤字目標。