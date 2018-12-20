義歐達成2019預算赤字協議 股債匯同歡慶！

週三 (19 日) 歐盟與義大利領導人會面後，雙方就義大利預算案達成協議，義國預算赤字目標從原先 2.4% 修正為 2.04%，義大利將繼續實施擴大社會福利預案和減稅計劃，同時避免來自歐盟數十億歐元的罰款 (佔該國 GDP 0.2% 以上的罰款)。

歐盟 10 月底駁回義大利 2019 年預算赤字計畫後，雙方經過近一個多月的密集談判終傳好消息。上週義大利政府宣布明年預算赤字目標將從原先 2.4% 修正為 2.04%，以換取歐盟放棄金融制裁，這個計畫週三 (19 日) 得到歐盟的首肯。

歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 表示：「儘管數週前出現對抗歐盟的言論，義國政府已經取得很大的突破進展。」意味著義大利免於遭受金融制裁。

Dombrovskis 表示：「儘管協議並不理想，但允許我們在現階段避免過度虧損的過程。很重要的一點在於，新預算基於合理的經濟環境而生，因為義國過度樂觀的預測是無法規劃可靠和可持續的預算赤字計畫。」

受此消息激勵，義大利 FTSE MIB 週三早盤上漲 1.9%，銀行股上漲 3.6%。與此同時，所有義大利 2 年、5 年和 10 年公債殖利率下跌，債券價格走高，其中義大利 10 年公債殖利率達 2.8%。

義大利 FTSE MIB 股價走勢圖。(圖：investing)

除了股市匯市外，歐元也應聲大漲，截稿前歐元兌美元上揚 0.54%，暫報 1.1423。

歐元兌美元走勢圖。(圖：investing)

儘管早前義國 2.4% 的預算赤字目標符合歐盟官方 3% 的限制，但因為其違反歐盟的規定而遭駁回；即各國應努力降低預算赤字 (義大利前政府已同意降低 0.8% 的預算赤字) 和債務 (義大利是歐元區第二高的債務國，佔 GDP 的 133%)。

義大利與歐盟早前陷入困境是因為其預算過高和降低稅收以實現關鍵的義大利民粹政府的選舉承諾，包括為公民收入、降低退休年齡和建議統一稅率。

雖然義大利堅持認為其刺激措施對恢復義大利奄奄一息的經濟至關重要，但歐盟警告說，額外的債務負擔只會增加該國的困境，義大利早前的預算案過度樂觀。

週三 (19 日) 歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 指出，義大利提出的 2019 年預算赤字案仍引起人們擔憂，特別是公民收入與退休金的改革，他認為這些社會福利措施將會在未來幾年帶來更高的成本，就算義國政府打算開徵增值稅 (VAT) 來因應，但其方法的可行性令人質疑。

Dombrovskis 還抨擊，義大利新政策還包括對公司徵收更高的稅收和削減計劃投資，經濟成長將舉步蹣跚。

早前義大利民粹政府聲稱他們永遠不會向歐洲妥協，來修改預算赤字協議，但最終他們決定願意通過談判達成解決方案。Dombrovskis 表示，義大利迫切地需要恢復對其經濟的信心，以緩解金融狀況並支持投資。