傳義大利與歐盟將達成預算協議 FTSE MIB 指數漲逾1%

據傳義大利與歐盟將達成預算協議，受此消息激勵，今 (19) 日歐股走揚，義大利 FTSE MIB 指數開高走高，漲逾 1%。

台北時間週三晚間 6 點 35 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.34 %，德國 DAX 指數上漲 0.42%，法國 CAC 40 指數上漲 0.43 %，英國 FTSE 指數上漲 0.75 %，義大利 FTSE MIB 指數上漲 1.13%。

銀行股表現亮眼，義大利裕信銀行 (Unicredit)、Ubi Banca 與 Banco BPM 銀行，股價一度漲逾 4%。

外媒報導引述義大利財政部官員說法，稱義大利已就 2019 年預算案，與歐盟達成非正式協議，最快可望於當地時間 19 日正式公布。

義大利總理 Giuseppe Conte 辦公室消息人士透露，目前義大利僅獲得歐盟的「口頭保證」，必須與歐盟執委會官員會面、完成程序後，才可能達成正式協議。

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，該案最大爭議在於，義國財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%。

義大利副總理兼內政部長 Matteo Salvini，曾多次為預算案槓上歐盟，甚至放話，稱赤字占比沒得討論，若歐盟對義大利祭出懲罰，「將是個錯誤」。

但義大利最後終於妥協，提出修改版預算方案，並將最具爭議的赤字目標，下修至 2.04%。