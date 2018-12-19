【華冠投顧】幸運星-「「拉大股出小股」」的強力人工盤？？？請耐心等待……倒數計時中

林幸蓉 分析師

焦點個股：2371 大同、2314 台揚、6462 神盾、6182 合晶、3016 嘉晶

昨日美股雖有止跌…… 但仍是開高漲 334 點後一路走低收盤小漲 82 點…… 收黑 K 且帶長上影線…… 因為明天凌晨 3:00 FED 將公布是否再升息？及對 2019 年未來升息的步調…… 川普喊話 FED 不可升息…… 效果如何，今晚就知道……

台股今天出現「拉大股出小股」的人工盤，控盤者狂拉蘋概股 2474 可成、3008 大立光、2330 台積電，金控股 2891 中信金、2890 永豐金，傳產 1301 台塑、6505 台塑化…… 趁著今日期貨結算日齊護盤，收盤果然收最高漲 64 點，成交量 883 億！！OTC 的小股可沒那麼幸運囉…… 國際半導體產業協會（SEMI）示警晶圓廠設備投資金額明年將衰退 8%，OTC 矽晶圓開高走低殺很大：人氣股 6182 合晶跌 6.38%，3016 嘉晶跌幅也達 5% 以上，5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科……OTC 開高走低收最低，高低振幅達 1.34%！！收盤跌 0.49% 收最低，成交量 286 億！！

今日台股最強的是利多見報的 5G 網通 2314 台揚，同屬鴻海集團的 3062 建漢、8011 台通早盤也跟著衝高，但收盤留長上影線。投機氣氛濃厚、連吞兩根跌停的 6462 神盾今天漲停。大同集團的 2371 大同殺尾盤，2475 華映（鎖單 120,616 張）再鎖第四根跌停、3519 綠能（鎖單 4,970 張）再鎖第四根跌停！！8085 福華出量止跌…… 其他開高走低：2481 強茂、5425 台半 6238 勝麗、1795 美時、1590 亞德 - KY、1515 力山、1722 台肥…… 昨天漲停的熱門股 2359 所羅門一日行情，…… 昨天老師已在節目提醒了…. 個股需洗盤切記勿追追追….！！

今日大盤漲 64 點，幸運星老師卻未出手！！WHY？？？…… 好的獵人是懂得等待的…… 請耐心等待…… 時間倒數計時中……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。