【華冠投顧】FOMC利率決議之後，美、台股將撥雲見日，一舉衝高！？

今日全市場矚目焦點就放在，美聯儲的利率決策會議上。在 2019 年的經濟成長依舊持穩之下，估美國明年經濟成長率仍可維持於 2.0% 之上，而目前的基準利率仍低於中性利率的水準，因此，本次決議，市場預估仍將再次的加息。而明年，美聯儲可能將漸漸的暫緩目前的貨幣政策。這些前瞻訊息，可以由美聯儲主席鮑威爾會後的言論窺之一二。

而美聯儲是否會在川普批評的壓力之下，暫緩升息腳步呢？這也是本次會議大家最有興趣的焦點。明日 FOMC 之利率決議，會否受川普之影響？大家靜觀其變吧！

日前，川普對美聯儲將考慮再次加息之措施，再次提出猛烈的抨擊；他認為，通膨仍處於低水位，沒理由再次的升息。就為了這事，他在幾個月前，對於美聯儲的緊縮貨幣政策，就曾表示美聯儲已發瘋的評論。

近日，美股頻創新低，也是因市場在反應，預估美聯儲於本週三將加息的利空所導致。但在明天情況明朗化之後，是否包括美、台股將撥雲見日，一舉衝高呢？依據目前股價一直受壓抑的情勢觀之，這機率越來越高了！拭目。

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，在 12/20 臺北時間凌晨 03：00，續關注。

03 道瓊，短期仍處於空市架構當中，短期之內先觀測上方 24343-24796 之區間。

01 加權，上方反壓區 9792-9865 若被站上，則具有出現『失敗頭肩』之雛形，預估後市上攻力道將增強。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！今日持續維持上攻之氣勢，上方續觀測 339.0-365.0 區間。

2498 宏達電：看多！短線上方頸線位居 39.10-39.80 區間，此區若被站上，則向上攻擊續航力增，見下圖。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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