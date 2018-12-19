長佳三箭齊發看好明年業績增 股價盤中攻頂 創5個月來新高

長佳機電 (4550) 積極朝多角化經營，目前公司橫跨機電工程、海外機電工程及運動場館管理三大塊市場，其中機電工程已獲 4 大專案、約 25 億元訂單量，而毛利較高的運動場管理營收占比也大幅攀升至 30%，預估第四季機電工程入帳下，營運走高，更看好明年業績比今年好。長佳今天股價放量走高，盤中一度攻上漲停，創下 5 個月來新高。長佳目前機電工程本業已取得星宇航空辦公大樓、台中水湳愛買購物商場及台中捷場捷運行政大樓工程等合約，今年底還將與台肥簽約，拿下南港經貿園區興建五星級酒店及商辦大樓機電工程案，預計 2022 年完工，目前累積在手訂單近 25 億元。



至於長佳控股 5 月投資取得近 2 成上海裕健長佳建設發展股權，積極開拓海外市場。長佳進軍大陸也爭取到美商康寧武漢及廣州 2 廠辦機電工程，人民幣近 5000 萬元。



至於運動管理事業，至今年第三季為止，營收比重約 30%，加上預計明年開幕的桃園蘆竹國民運動中心及 109 年開幕的新北市新店國民運動中心，目標 2020 年運動產業占全年營業額可達 50%。未來也打算與私人健身房、豪宅合作，幫忙場館管理，賺管理財，未來也打算進軍智能場館。