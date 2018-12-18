長佳Q4業績優於Q3 明年每股盈餘挑戰2元

長佳機電 (4550) 副董事長王才翔指出，今年前三季每股盈餘為 0.8 元，第四季在多項工程年底入帳下，單季業績會比第三季好，也有機會優於去年；展望 2019 年，王才翔表示，今年新接獲 4 個案子、金額近 25 億元，明年業績會比今年好。法人估，長佳今年營收略減，但獲利有機會優於去年，明年每股盈餘更可望挑戰 2 元。長佳前三季營收 9.42 億元，毛利率 6.38%，營益率 3.21%，稅前盈餘 3442 萬元，稅後淨利 2782 萬元，年增率 13.52%，每股盈餘 0.8 元。



長佳受惠年底入帳激勵，自結 11 月營收 9056 萬元，月增 21.67%，年減 11.91%。累計前 11 月營收 11.07 億元，年減 15.13%。



長佳機電跨足運動休閒管理業務，預估今年營收佔比重達 30%，明年朝 40% 邁進，預估 2020 年達到 50% 的比重。王才翔指出，長佳跨入運動場館管理經營多年後，明年朝私人健身房、豪宅等做場館管理，也會進軍智能場館發展。



長佳主要競爭同業為救國團，長佳在台灣市佔率約 15%，僅次於救國團 35-40%，王才翔表示，目前國民運動中心全台灣約有 38-40 座，小型一座約 4000 萬元資金，準國民運動中心約 7000 萬至 1 億元，長佳一個月場館收入約 3000 萬元，今年營收貢獻約 3 億多元。



王才翔指出，長佳今年新接 4 個案子，包括星宇航空辦公大樓、台肥南港五星級酒店以及商辦大樓、台中水湳購物商場及台中捷運，其中台中水湳愛買購物商場明年 3 月完工貢獻業績，而台肥南港案則是長佳獲承攬單一最大金額的案子，預計年底會簽約，2022 年完工。



王才翔表示，第四季在多項工程年底入帳下，單季業績會比第三季及去年同期好，今年新接獲 4 個案子陸續明年貢獻業績，整體明年業績會比今年好。法人估，長佳今年獲利有機會優於去年，明年每股盈餘朝 2 元挑戰。





