中保前11月營收微增 子公司中保防災及國運停車場業績亮眼

中保 (9917) 自結 11 月營收 11.26 億元，月增 1.79%，年增 4.16%。中保指出，除母公司仍穩定成長外，前 11 月份營收成長較大的子公司，包括中保防災成長 306.15%，國雲停車場也大幅成長 431.69%。中保累計前 11 月營收 121.18 億元，年增 2.37%。子公司方面，包括中保防災成長 306.15%，國雲停車場也大幅成長 431.69%，國雲科技成長 25.29%，棧酒食文化成長 187.58%，復興空廚成長 7.76%，國雲大樓管理成長 2.61%，國興保全成長 3.03%。



中保指出，鑒於人力成本的逐年墊高，為維持駐衛警業務獲利，大幅刪減低報酬的人力保全案場，改爭取高報價、利潤好的優質服務，並推出可以取代夜間人力警衛的「換警專案」服務，利用中保無限 +(包括影像監控、門禁、周界警示等)科技設備 (設備保全) 進入社區。



中保進一步表示，未來會以社區為中心，建立一個社區平台，提供社區加值服務，並利用社區的大數據，來挖掘社區的價值。將服務與金流整合，將業主與商家串聯，來創造更大的「宅生活」營收。中保已從智慧家庭走向智慧城市，也在搭建智慧家庭與智慧城市之間的橋樑，未來商機無限。