〈中經院經濟預測〉6大不確定因素影響前景 成長關鍵是靠投資提振內需

中華經濟研究院今 (19) 日發布最新經濟預測，預估 2019 年台灣經濟成長率 (GDP) 僅 2.18%，中經院也提醒，要留意 6 大項不確定因素，其中，由於明年經濟前景轉弱，國內廠商投資意願恐更遲疑，如何提振公共基礎建設並擴大正向外溢效果，對於明年台灣經濟成長，相當關鍵。

中經院指出，明年經濟前景的不確定因素包括有，美中貿易走向以及區域經濟整合、主要國家財經政策走向以及新興市場國家的債務情勢變化、大宗物資與原物料價格走勢、中國經濟成長走緩與債務風險、國內產業投資動向和相關基礎建設推動時程，以及地緣政治風險等。

中經院認為，美中貿易紛爭走勢「最撲朔迷離」，全球經貿情勢的不確定性，不僅會損害全球經貿成長，也對投資與研發進程不利，尤其對小型開放經濟體的台灣而言，更有深切影響。

即便美中貿易戰可能帶來全球供應鏈重整，甚而因廠商回流投資有利台灣經濟成長，但中經院提醒，長期而言，全球經濟走緩仍將使購買力減弱。

另一方面，面對明年全球經濟下緩和不確定性增加，各國金融和貨幣政策操作難度增加，尤其新興市場國家的債務惡化且通貨劇貶，使經貿情勢更加具不確定性。

由於美中貿易紛爭，主要機構多下修中國 2019 年經濟成長率預測值，而中國也是台商主要海外投資地區，中經院憂心勢必影響台灣外貿成長表現。

此外，依據國際清算銀行 (BIS) 於 9 月下旬發布數據，中國非金融機構的民間企業債務在今年第 1 季已上升到 164.1%，成為中國經濟成長的隱患。