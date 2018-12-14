星巴克要跟Uber合作送外賣 把中國門店翻倍

業績下滑的星巴克正採取措施，提振其在最重要的中美兩大市場的銷售。

星巴克正在和 Uber（Uber）展開合作，為旗下約四分之一美國門店提供送貨上門服務，以促進在美國市場的銷售。同時，星巴克預計未來四年在中國門店擴大至 6000 家，幾乎在目前基礎上翻倍。

在邁阿密成功試點之後，英國《金融時報》周五報導稱，星巴克計劃在約 2000 家美國分店推出送貨服務，這幾乎占該公司美國 8500 家門店的四分之一。

報導援引星巴克首席執行官 Kevin Johnson 表示，星巴克正在美國模仿在中國和阿里巴巴合作推出的外賣服務的模式，「我們正在應用（在中國）學到的很多交付知識。」 三個月前，星巴克在中國 30 個城市的 2000 家門店推出外賣服務。

但是，星巴克必須要考慮到美國的人力成本高於中國。星巴克三年前和物流公司 Postmates 進行過類似合作，嘗試咖啡外賣服務，但是對一些顧客來說，配送費實在太高，比普通咖啡還貴。Kevin Johnson 說，星巴克還在「試驗」收費。另一個挑戰是咖啡外賣能否「保質保量」地送到顧客手中。

在中國市場，星巴克的業績增長乏力。彭博援引星巴克 CFO 表示，中國同店銷售增長率長期來看可能維持在 1%-3%，比美國和世界其它地區增速慢 3%-4%。星巴克預計未來四年在中國門店擴充至 6000 家，80% 的新增銷售額將來自新店。同時，以外賣服務擴大地理覆蓋範圍。

為了提振在中美兩大市場下滑的業績，星巴克採取一系列措施，推出咖啡外賣是其中最新一項舉措。此外，星巴克已經將全球門店擴張到 3 萬家，正在推出健康產品，引入新概念如高端商店等等。7 月以來，星巴克股價上漲了約 36%。周四星巴克收漲 1.18%，市值達到了 830 億美元。

這一合作對即將上市的 Uber 來說是個好消息。Uber 估值高達 1200 億美元，但依舊處於虧損狀態，營收年增率增速還在放緩。因此，Uber 正在加速擴大經營範圍，其中就包括打造一家世界級的食品配送公司，建立物流業務。

成立於 2014 年的 Uber Eats 已經是中國境外最大的食品配送公司之一，在 36 個國家的 350 多個城市開展業務，今年以來一直在推動歐洲、中東、非洲和北美郊區市場，企業合作夥伴包括麥當勞、Pepeyes 和賽百味。第三季營收 21 億美元，年增率增長 150%。