預算危機解除！義大利與歐盟接近達成一致

持續一個多月的義大利預算危機終於告一段落。

美東時間 12 月 18 日周二，彭博援引義大利財政部官員消息稱，義大利已經就預算問題與歐盟達成非正式協議，將於當地時間 19 日周三正式公布。

路透同日報導稱，義大利經濟部的一位發言人表示，義大利已經與歐盟委員會就該國引起爭議的 2019 年預算達成一致，協議將於周三在布魯塞爾敲定。歐盟委員會拒絕就此報導置評。

義大利總理孔特的辦公室稱，意方已經收到歐盟委員會在預算協議方面提供的口頭保證。預計歐盟委員會 19 日會議給出正面立場「是合理的」，現在需要等待完成所有程序，然後再通報一份預算協議。義大利副總理 Matteo Salvini 表示，對預算談判的結果感到「非常滿意」。

在此之前，當地時間 17 日、本周一已經傳出義大利內部達成一致的好消息。

周一當天，義大利民粹陣營北方聯盟黨的黨首與總理孔特一致同意，向歐盟提交修訂後的 2019 年預算計劃。孔特與歐盟方面已經就財政赤字的水平達成了初步的意見。長期以來對歐盟持懷疑態度的義大利極右翼副總理、聯盟黨黨魁 Matteo Salvini 和另一副總理、執政民粹五星運動的領袖 Luigi Di Maio 也就新方案達成一致。

華爾街見聞注意到，義大利的新預算案接受了孔特上周的提議，將預算赤字與 GDP 的目標比例從此前預算案提出的 2.4% 下降至 2.04%。

上周三與歐盟委員會主席容克會面後，孔特承諾將 2019 年赤字目標大幅下調至 2.04%，不再堅持 2.4% 的原定計劃。歐元兌美元當日一度漲至 1.14，義大利股債雙雙大漲，兩年期短債殖利率跌至七個月最低。

歐元本周二一度站上 1.14 關口，日內漲幅一度超過 0.45%，本周至此全數抹平上周五跌幅 0.9% 以上的跌幅。周二美股盤中，歐元有所回落，處於 1.1370 上方，日內漲超 0.2%，截至最近一次更新，跌落 1.1370，漲幅收窄到 0.2% 以內。

傳出義大利與歐盟達成協議的消息時，歐股已經收盤。本周二，義大利富時 MIB 指數收跌 0.26%。上周三，該股指強勁收漲 1.91%。

周二，基準 10 年期義大利公債殖利率進一步下行，一度跌破 2.94%，自上周三跌破 3% 之後，始終處於 3% 下方。

義大利與歐盟此前的對峙導致近期義大利債市大幅波動，公債殖利率不斷上行。11 月底，10 年期意債殖利率接近 3.5%，較半年前累計漲約 150 個基點，與德國公債的利差也一度達到 315 個基點。

一波三折 義大利終於向歐盟「屈服」

今年 10 月 23 日，在孔特表示不會有財政預算備選方案後，歐盟委員會仍拒絕接受預算案，開創了歐盟問世以來強令成員國修改預算的先例，只留下三周時間要求義大利修改後重新提交，預期將啟動懲罰步驟。

11 月 13 日，當天義大利向歐盟提交了調整後的 2019 年財政預算。預算案提出，2019 年預算赤字占 GDP 的比重維持 2.4% 不變，經濟增長率為 1.5%，超出歐盟規定。此預算案受到了部分歐盟官員的反對，為歐盟對義大利實施制裁帶來了可能性。

11 月 21 日，歐盟委員會再度拒絕預算案，建議對義大利實行「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure），可能涉及數十億歐元的罰款。

也許是歐盟駁回義大利預算案並準備制裁的「恐嚇」起了作用，預算戰爭似乎要以義大利讓步收場。11 月底，義大利右翼聯盟領導人、副總理 Matteo Salvini 接受採訪時暗示，為避免市場動盪，政府可能調整赤字目標。而 11 月 12 日，義大利另一副總理、五星運動黨領袖 Di Maio 還曾一再強調，如果按照歐盟的要求修改預算案，無異於經濟「自殺」。