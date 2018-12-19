全球貿易風向標？聯邦快遞下調業績目標 美股盤後大跌

在全球貿易放緩的壓力之下，快遞公司的國際業務也不那麼好做了。

本周二，美國快遞公司聯邦快遞表示，因全球貿易受挫導致其國際業務（尤其是歐洲地區）收入低於預期，即使在美國，價格更高的隔夜服務增長速度不及速度較慢、價格較低的服務。

為此，聯邦快遞將 2019 財年每股收益目標從此前的 17.2 美元—17.8 美元下調至 15.5 美元—16.6 美元。並且該公司還在一份聲明中稱，已無法在 2020 財年實現 12 億美元至 15 億美元的營運利潤增長目標。

其執行副總裁兼首席財務官 Alan b. Graf jr. 表示，近幾個月全球貿易放緩，領先指標預示，近期全球貿易還將持續減速：

「這些貿易趨勢，疊加聯邦快遞服務組合的變化，對公司快遞部門業績產生了負面影響。"

針對這一情況，聯邦快遞宣稱，正採取措施，如為部分員工提供自願離職補償計劃，減少快遞空運業務的海外容量，控制雇聘並削減非必需支出等。

Graf 說：「我們仍致力於積極管理成本，更加關注提高整體效率。」

路透援引 Gullane Capital 管理合夥人 Trip Miller 認為，聯邦快遞是全球經濟的風向標，其業績目標的下調令人擔心，其他地區受到全球貿易摩擦影響，美國也會跟着「傷風」。

根據彭博社的估計，美國經濟明年將增長 2.6 %。雖然仍屬健康，但低於今年預期的 2.9% 的增長。

並且在最新一期《世界經濟展望》中，IMF 也將 2018 及 2019 年全球經濟增速預期均由 3.9% 下調至 3.7%，為 2016 年 7 月以來首次下調。該組織還稱，貿易政策以及不確定性的影響，在宏觀經濟層面愈發突出。鑒於全球貿易政策的擾動繼續發酵，現在看來，此前對全球經濟增長的預期「過於樂觀」。

周二美股盤後，聯邦快遞下跌超過 6%。今年迄今，該公司股價已下跌了 26%。