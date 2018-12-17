iOS上最賺錢十大app Netflix居首 5款來自中國

據應用分析公司 Sensor Tower 17 日發布數據，全球收入最高的前十大 iOS 應用中，以 Netflix 居首，光是由 iOS 訂閱上獲得收入就達到 7.902 億美元，遙遙領先其他 app。由這份榜單中，也能看出中國市場對 App Store 的重要性，在收入前十名的榜單中，就有 5 款應用來自中國。

這份榜單計算的，是今年至 11 月 30 日為止的數據。

在收入榜排名第 2 的，是中國的騰訊視頻，獲得收入 4.9 億美元，落後 Netflix 多達 3 億美元。第 3 名為約會應用 Tinder，它提供付費版本 Tinder Plus 和 Tinder Gold，今年總收入達 4.622 億美元。

前十名之中，中國開發的 app 獨占 5 席。除騰訊視頻排名第 2 外，愛奇藝以 4.215 億美元排名第 4，快手以 2.645 億美元名列第 5，優酷排在第 8 位，收入為 1.929 億美元；QQ 排在第 9 位，收入為 1.597 億美元。

值得注意的是，串流影音 App 占據了前十名的多數，說明相當多數的手機使用者接受線上影音的營業模式。不過，這份榜單只計算 iPhone、iPad 等蘋果設備，Android 平台不計入其中。

iOS 2018 年收入十大 App