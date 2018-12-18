群聯攜優必達 打造 5G 新雲端儲存技術

控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (18) 日宣布，為因應 5G 雲端儲存需求，與雲端多媒體互動解決方案廠商優必達 (Ubitus) 日前正式簽署協議，雙方將結盟成為國際戰略夥伴，針對雲端遊戲、雲端虛擬實境 (VR/AR)、雲端人工智慧 (AI) 等雲端運算服務，提供更完善與穩定的儲存需求，共創領先全球的雲服務平台。

優必達總經理郭榮昌與群聯董事長潘健成共同表示，5G 時代將來臨，更高速的儲存方案是必然趨勢，透過 5G 高速率和低延遲特性，不同裝置將能達到互聯互通最大化，大幅提升裝置智慧能力，雲端 AI 運算也將更普及。

此外，郭榮昌與潘健成也說，在 5G 下的雲遊戲，除能給玩家帶來更好的遊戲體驗，未來在用戶數量上也將會有顯著成長。

群聯與優必達結盟成為戰略夥伴後，將攜手打造更完備的雲服務平台，提升雲端串流服務平台的儲存裝置與技術，而優必達也會提供日本與台灣機房作為支持。雙方將針對雲端遊戲、雲端虛擬實境 (VR/AR)、雲端人工智慧 (AI) 等雲端運算服務，提供更完善與穩定的儲存需求，共創領先全球的雲服務平台。

優必達為全球知名的雲端串流技術研發暨服務平台商，為世界級電信商如日本 NTT DOCOMO、KDDI、Yahoo Japan 及韓國 KT，提供高速串流低延遲的雲端遊戲服務，也結 合人工智慧 (AI) 的技術運算，做影像學習、數據運算、影像增強，也為知名的 AI 區塊鏈公司 Cortex 及交通大學 CGI Lab，提供人工智能雲端運算服務。