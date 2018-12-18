台灣大搶攻OTT商機 旗下myVideo今年註冊會員近500萬倍數成長

台灣大哥大 (3045) 旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo 今年成長力道驚人，不僅註冊會員逼近 500 萬，較去年同期呈倍數成長；影音總累積觀看次數更突破 9,000 萬次，大幅成長逾 2 倍。台灣大今 (18) 日公布《2018 myVideo 年度觀影報告》，據 myVideo 超過 9,000 萬次年度觀影行為大數據發現，今年「動作冒險」大放異彩，全面佔領 myVideo 付費會員《年度十大電影排行榜》所有名次；其中《與神同行》今年挾續集電影上映熱潮，擊敗《金牌特務：機密對決》、《死侍 2》等眾多好萊塢強檔，登上 2018 年台灣民眾最愛電影寶座；而今年入圍 3 項金馬獎的《角頭 2：王者再起》也代表國片首度躋身付費電影排行榜前 10 名，創下國片歷年最佳記錄。



台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，《2018 myVideo 年度觀影報告》分析發現，「電影」與「戲劇」的觀影行為有明顯差異，前者集中在晚上 8～12 點；後者則以平日午休、下班後通勤時間及週末深夜為主；至於「動漫」觀眾則多為夜貓子，觀影時間集中在晚上 10 點到凌晨 6 點。在類型方面，電影仍以「動作冒險」一枝獨秀，但今年不少動作冒險片大膽添加更多元素，如亞軍《氣象戰》和第 8 名《毀滅大作戰》就加進災難浩劫情節，讓影迷大開眼界。戲劇類不意外由「韓劇」制霸，TOP10 中韓劇強佔半數，有趣的是受到今年宮廷劇熱潮，前三名由《三生三世十里桃花》等陸劇包辦，近期網路口碑發燒的《雙城故事》則替台劇爭一口氣，也擠進前 10 名排行榜。



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