川寶科技執行庫藏股屆滿 執行率僅22.2%

PCB 及半導體設備廠川寶 (1595-TW) ，執行 2010 年上櫃掛牌以來首次庫藏股護盤措施，在今天屆滿兩個月期滿，實際執行結果僅買回 222 張，執行率 22.2%。

川寶科技原經董事會決議，在每股 55 元以下買回 1000 張庫藏股，用於轉讓給員工，但執行屆滿，僅買回 222 張，執行率 22.2%，每股平均買回價格為 47.21 元；而川寶科技今天的收盤價為 46.55 元。

川寶科技 11 月營收下滑至 8157 萬元，月減 47.11%，年減 35.26%，川寶科技主管指出，主要是曝光機設備出貨集中在 11 月下旬，客戶端未及驗收入帳所致。

川寶第 3 季營收為 4.27 億元，為近 4 個季度新低，季減 14.21%，年增 28.47%，單季稅後純益 6675 萬元，每股純益 1.39 元。累計前 3 季營收為 13.51 億元，已逼近去年全年營收的 13.7 億元，年增 43.8%，稅後純益 1.56 億元，年增 58.02%，每股純益 3.31 元。

目前全球 PCB 曝光機設備需求每年約 350-400 台，隨著設備走向自動化、替換原有汞燈光源改採低耗能的 LED 光源趨勢下，明年 PCB 產業仍有設備更新需求，也為川寶帶來商機。