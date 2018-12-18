長佳獲康寧近5000萬人民幣工程訂單 運動產業兩年內佔比拚50%

長佳機電 (4550) 近年積極朝多角化經營，除機電整合工程獲星宇航空、台肥南港案外，進軍中國爭取美商康寧業務，已獲近人民幣 5000 萬元之廠辦機電工程，至於這六年才發展的運動管理事業業務，今年第三季佔營收比重已達 30%，隨著桃園蘆竹國民運動中心及新北市新店國民運動中心陸續開幕，兩年內運動產業佔比可達 50%。長佳機電成立至今已有 25 年，近年集團為降低景氣對整體營收的衝擊，朝向多角化經營，不但在本業機電以外，海外投資部門以及運動管理產業，各方面的業務都有相當亮眼的成績，未來營業目標將三個事業部門同步擴大及發展。



本業方面，機電工程截至 11 月底，案件已取得星宇航空 (辦公大樓)、台肥南港(包 含五星級酒店以及商辦大樓)、台中水湳(購物商場) 等指標性機電整合工程。



展望明年，由於選後兩岸關係可望和緩，旅遊觀光產業商機將藉此回流，台商回台擴廠需求變大等可預期多項利多，預估廠辦以及國際連鎖酒店和航空業投資商機將不斷釋出。長佳以過去幾年，專心致力於大型飯店以及航空業，各類機電整合工程經驗豐富，對未來機電部門的營業額，可以樂觀預期會有大幅的有效拉抬。



在海外投資方面，世界各科技大廠為搶進大陸內陸市場，也是來勢洶洶。雖然有中美貿易戰的不確定因素，但長佳以全球經濟局勢來看，仍選定中國大陸市場做為進軍海外的首選。長佳控股今年度投資上海裕健長佳建設發展公司 (持有二級機電安裝資質) 股權，藉由兩家公司的實質投資合作，服務及支援長佳既有的台灣客戶到中國大陸的拓廠計劃，積極開拓海外市場。



美商康寧為長佳長期服務的客戶，是海外業務首波爭取目標，到目前為止，長佳已爭取近人民幣 5000 萬元之廠辦機電工程。



在運動管理事業方面，是這六年發展的新進業務。101 年開始將營運觸角伸向場館經營，營收自從 101 年度第一年僅 1000 萬元，比重僅約 1%，至今年第三季為止，已達近 3 億元，比重約 30%，加上預計明年開幕的桃園蘆竹國民運動中心及 109 年開幕的新北市新店國民運動中心，110 年目標運動產業佔全年營業額可達 50%。

