【永誠投顧】關鍵K團隊  (盤勢 心得分享)



市場預期聯準會將升息 1 碼，可能影響經濟和股市，美股四大指數全數下跌，亞股受影響全面走跌，台股今天開盤在 9756 點，最低 9701 點，盤中跌幅收斂，最高 9756 點，最後收在 9718 點，成交量只有 941 億元，能未達千億元。

◆盤面 (類、個股) 架構:

今天 <蘋概三王>、<被動元件> 領跌，大立光 (3008) 下跌 1.52%、台積電 (2330) 小跌 0.45%、鴻海 (2317) 小跌 0.42%。

<被動元件>短期市場需求持續下滑，大毅 (2478) 下跌 3.13%、九豪 (6127) 下跌 4.23%，信昌電 (6173)、光頡(3624) 皆下跌 2.5% 以上，國巨 (2327) 小跌 0.47%，只有奇力新 (2456) 小漲 0.35%。

<PCB 印刷電路板>同欣電 (6271) 上漲 3.94%、欣興 (3037) 上漲 2.9、金像電 (2368) 漲 1.22%。

5G 市場持續看好，<5G 概股>璟德 (3152)、欣興(3037) 皆漲幅有 2.9 % 左右，穩懋 (3105)、眾達 - KY(4977) 也都有 2% 以上漲幅。

<散熱模組>今天表現亮眼，超眾 (6230) 漲停、力致 (3483) 上漲 5.52%、泰碩 (3338) 上漲 4.19%、協禧 (3071) 上漲 3.03%。

<大同集團>的華映 (2475)、綠能(3519) 面臨財務問題，今日股價持續亮燈跌停，大同 (2371) 也是下跌 0.59%。

<鋰電池>因電動車發展，需求持續看旺，長園科 (8038) 上漲 3.75%，順達 (3211)、台達電(2308) 上漲 0.76 左右，新普 (6121) 小漲 0.52%。

<工具機概股>和椿 (6215) 漲幅 5.76%、亞德客 - KY(1590)漲 2.94%、永彰 (4523) 漲 2.56%、直得 (1597) 則是小跌 0.59%。

總結:

雖然台股目前量能不足，上漲有限、受到國際情勢左右，但外資將放長假，台股內資年底作帳行情持續，中小型題材股相對有表現機會。



作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。

