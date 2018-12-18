歐股盤前─經濟成長疑慮增、聚焦Fed會議 指數期貨漲跌互見

市場對全球經濟成長抱持疑慮，投資人聚焦本週聯準會 (Fed) 決策會議，今 (18) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 3 點 08 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.48%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.17%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.18%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.22%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.82%，深證成指下跌 0.82 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.43%，日經 225 指數下跌 1.82%；台股收跌 68 點，至 9718 點。

受美中貿易爭端、美國聯邦政府關門威脅，以及英國脫歐僵局等因素影響，市場對明年全球經濟成長，抱持高度疑慮，昨日美股重挫。

週一道瓊工業指數收跌 507.53 點 (2.11%)，至 23592.98 點；標普 500 指數收跌 54.01 點 (2.08%)，至 2545.94 點，創 14 個月新低；那斯達克指數收跌 156.93 點 (2.27%)，至 6753.73 點。

美股大跌，使投資人更加關注本週 Fed 決策會議。

Fed 預計於 12 月 19 日 (台灣時間 20 日凌晨)，結束為期 2 天的公開市場操作委員會 (FOMC) 會議；外界預期，屆時 Fed 將宣布升息 1 碼。

美國總統川普週一於推特發文，稱 Fed 考慮升息一事，「令人難以置信」。

川普認為，在美元仍強、幾無通膨，且外在世界情勢動盪的情況下，Fed 竟然考慮再度升息，令人難以置信。