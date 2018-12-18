〈機構報告〉IDC：2018 Q3全球AR/VR裝置出貨量年增9.4%

IDC Japany 在 (週一)17 日發表了 2018 年 Q3 的 AR/VR 頭戴裝置的全球及日本國內出貨量。調查資料指出，2018 年 Q3 的 AR/VR 頭戴裝置的全球出貨量年增 9.4% 達 196 萬台。這是 2017 年 Q3 以來持續的負成長，出度轉為正成長。VR 頭戴裝置的出貨量為 190 萬台，年成長 8.2%。

在 2018 年 Q3，由於 SAMSUNG Gear VR 等需要搭配智慧型手機來使用的 VR 頭戴裝置進行折扣和出貨量大減之故，年減 58.6%。而且 SAMSUNG 的部分新款智慧型手機與現行款 Gear VR 不相容，也是原因之一。在 SAMSUNG 之外，Google 或 Alcatel 等知名廠商在這個類別的出貨量也是大幅減少。

SAMSUNG Gear VR (圖片來源：AFP)

反觀獨立型裝置，則是年增 428.6%，佔了 VR 頭戴裝置市場的 20.6%。Facebook 的 Oculus Go、小米的 Mi VR 這兩款相同底子的產品，在全球的出貨量約達 25 萬台。成為最有人氣的頭戴裝置之一。

有線方式的 VR 頭戴裝置出貨量超越了 100 萬台，這是 2017 年 Q4 以來第 2 次突破 100 萬，也是歷年 Q3 的最高出貨量。

SONY 在這一季的出貨量達 46.3 萬台、Oculus 30 萬台、HTC 23 萬台。從合計數字來看，Oculus 在 Oculus Rift、Oculus Go 的貢獻下，佔了整體 VR 市場的 25.9%。在 VR 頭戴市場躍登業界龍頭。Oculus Go 的合計出貨台數達 49.1 萬台。

AR 頭戴裝置市場在本季也是明顯成長。第 1 名的 Lenovo 出貨 2.3 萬台，其中針對一般消費者市場所推出的「Star Wars Jedi Challenges」佔了大多數。除了前述的產品，在 Vuzix、Seiko Epson 等廠商的推波助瀾下，AR 頭戴裝置的出貨量有年增 1.1% 的表現。Microsoft 的 HoloLens 雖然仍是最具人氣的 AR 頭戴裝置之一，但由於消費者都在期待 2019 年推出的新產品，因此出貨量成長緩慢。

美國 IDC 行動裝置 Tracker 資深調查分析師 Jitesh Ubrani 說，「VR 市場終於逐漸的形成一個獨自市場」。他還說「對消費者而言，由於頭戴裝置的價格調降與內容服務的增加，引起了大家的興趣。對商用客戶而言，用於訓練、設計、展示等各方面的應用層面愈來愈廣」。

美國 IDC 的裝置與 AR/VR 調查計劃副總經理 Tom Mainelli 表示，「對目前的 VR 市場，許多企業已經不再抱有過度的期待。開始改將目光放在如何建構一個可以長久的商業模式」。他還說「關於 AR，雖然在硬體方面仍舊沒有顯著的成長，但在這方面有許多的企業都相當關注。預期在 2019 年，不論新舊廠商都將推出新產品，都將加速 AR 從實驗階段步入實用階段」。

有關日本國內 2018 年 Q3 的 AR/VR 出貨數量，商用市場年增 60% 達 14.1 萬台。AR 頭戴裝置約 2300 台，VR 頭戴裝置約 13.9 萬台。Oculus Go、Mirage Solo、IDEALENS 系列等獨立型 VR 頭戴裝置的出貨量為 1 萬台，和上一季維持相同水準。

「和獨立型頭戴裝置成長迅速的全球市場相比，日本的獨立型頭戴裝置市場相對成長緩慢。問題的背景應該是出在日本消費者在體驗價值上的金錢支出較為拮据所致」，IDC Japan 的 PC、行動裝置與客戶解決方案資深市場分析師菅原啟作此表示。他也說「年底的購物季即將來臨，如何端出牛肉和提供消費者有興趣的內容服務，是各家廠商需要著力的地方」。