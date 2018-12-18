展望日本股市2019：華爾街看多 但經濟風險猶存

受全球投資者憂慮情緒影響，日本股市剛剛度過了並不穩定的一年：日經 225 指數前三個月的表現幾乎可說是「飛流直下」，隨後逐漸企穩反彈；在 10 月 1 日收盤漲至 24245.76 點，創下 1991 年 11 月來收盤新高之後，日股又從高位回落，一度跌至三月以來的最低水平。

但值得注意的是，早在 8 月，日本股市的市值就已經超過 6 兆美元，成為亞洲第一大、全球第二大股票市場。今年迄今，日本大盤股的成績也頗為亮眼，在日經 225 指數中占比最大的一些上市公司，如知名連鎖便利店品牌全家（FamilyMart）等企業股價表現最為突出。

展望 2019 年，分析師們普遍對日本股市頗為看好。11 月底，接受路透社調查的 22 位分析師及基金經理大多認為，日股將在今年年底上漲，漲勢還將持續到明年。

分析師預估中值顯示，到了年底，日經 225 指數能夠重回 23000 點大關，並在 2019 年年中進一步走高至 24000 點左右，最後在年底回落至 23750 點水平上下。

摩根士丹利策略分析師 Jonathan Garner 團隊則在最新發布的 2019 年展望報告中預測，新興市場、日本及歐洲股市 2019 年的表現將強於美股。他們對日本持看多立場。此前多年，日本市場一直被看淡。

「日本正在發生變化，得益於日本國內生產力增長加快和企業業績在微觀層面有所改善，預計日本企業凈資產殖利率（ROE）將於 2025 年增至 12%，與 MSCI 世界指數成分股的平均值持平，從而帶來日本股市估值的上調。」摩根士丹利這樣寫道。

上述投行指出，日本 ROE 近年有所改善，其原因在於營業利潤率波動性逐漸變小，比起過去對日元匯率的敏感度有所下降，利息與非經營性費用控制的情況也出現了改良，較低的稅率對此也產生了一定助力。

放眼未來，摩根士丹利認為日本由生產力拉動的經濟增長改善仍將在通貨再膨脹的環境下繼續。此外，日本企業也將更加注重庫藏股，進一步增加派息，並減少交叉持股。上述因素都將推動 ROE 進一步走高。

上述投行稱，若他們猜想正確，到了 2025 年，MSCI 日股市凈率將從如今的 1.3 倍上漲到超過 2 倍。

不同的聲音

儘管在大多數分析師眼中，日股來年前景幾乎可說是一片光明，但他們也指出，市場對於全球經濟增長的擔憂可能會限制股市上行。

Amundi Japan 首席經濟學家 Akio Yoshino 就指出，「明年全球經濟走弱可能會影響 EPS 的增長，日本股市的增長勢頭則將在 2019 年年中見頂。」

今年 10 月以來，國際貨幣基金組織（IMF）與經合組織（OECD）紛紛下調全球經濟增速預期。

在最新一期《世界經濟展望》中，IMF 將 2018 及 2019 年全球經濟增速預期均由 3.9% 下調至 3.7%，為 2016 年 7 月以來首次下調。該組織還稱，貿易政策以及不確定性的影響，在宏觀經濟層面愈發突出。鑒於全球貿易政策的擾動繼續發酵，現在看來，此前對全球經濟增長的預期「過於樂觀」。

在全球經濟增長疲軟的預期之下，日本政府仍計劃於 2019 年 10 月將消費稅率從現行的 8% 提高至 10%。市場人士已經開始憂慮，消費稅上調或將對日本消費造成一定打擊。

在三菱 UFJ 摩根士丹利證券首席投資策略師 NorihiroFujito 看來，日本政府此舉還將對日本股市產生負面影響。他預測認為，日股將在明年 4 至 6 月上漲，但在下半年出現修正。

市場風險重重，投資者或可選擇股指期貨進行對沖，以緩解資本壓力、規避貨幣風險。

芝商所旗下的日經 225 指數期貨有日元計價（代碼：NIY）和美元計價（代碼：NKD）兩種合約，令市場參與者既可以獲得日本股指主導股指風險敞口，也能獲得日元風險敞口。日經 225 指數包含東京證券交易所的前 225 支藍籌股， 是交易日本經濟與股市的高效途徑。

值得注意的是，自明年 1 月起，芝商所提供的指數收盤基差交易（BTIC）開始適用於其旗下的日經指數期貨（NIY/NKD）。BTIC 交易將期貨與現貨市場掛鈎，使市場參與者能夠依照指數官方收盤價，執行基差交易，從而更高效地管理現貨部位。