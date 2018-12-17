【安聯投信】瞄準多元信用債 增加收益機會

近期美國總統川普與聯準會針對未來升息步調存有的歧見，以及美國經濟展望，均再度成為全球市場焦點，過去一周股債市場同步震盪；不過，安聯投信表示，展望 2019 年，經濟無衰退疑慮，許多信用指標均呈現正向，投資人可留意各收益資產的轉換機會，並建議以信用債為主要布局，藉由信用利差對利率的走揚產生較佳的保護效果，增加收益機會。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，聯準會會議即將於 12 月 18、19 日登場，由於全球經濟成長放緩的跡象，加上借貸成長上升擠壓住房市場和汽車銷售，聯準會對於 2019 年的升息預測和經濟展望，是否減少升息次數和調整展望，將成為全球市場的關注焦點。

胡韡耀表示，根據市場預估，儘管近期消息混亂，但市場預期，聯準會仍將升息一碼，不過重要的是聯準會主席鮑威爾如何描述 2019 年升息路線圖，這個對於美國債市乃至全球所有資產種類均十分重要。在歐洲主要央行方面，歐洲央行終於停止了金額高達 2.6 萬億歐元的量化寬鬆計劃；英格蘭銀行和日本銀行的會議則估計按兵不動。

展望美國，胡韡耀表示，美國經濟兩大關鍵指標：長短期公債利差與銀行借貸目前仍屬正向。公債利差方面，過去 70 年經驗顯示，當 10 年期與二年期公債、或 10 年期債與政策利率差距降至零以下，平均一年後才可能伴隨經濟衰退。目前此利差仍在零之上。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，中國經濟再次成為全球風險資產市場的焦點，除了政府財政支持的基建投資外，11 月各項指標均呈回落狀態，其中零售增長速度更滑落到近年新低。

許家豪表示，考量到 2019 年經濟循環後週期、經濟放緩，美國聯準會對長期利率之預測為觀察重點。隨著聯準會升息觸頂將利多出盡，加上 2019 年央行可能透露升息計畫，料將帶動歐元上揚、壓抑美元漲勢，因此新興市場資產波動料將逐漸減緩。

在投資建議上，許家豪表示，由於新興國家個別體質差異大，投資人宜審慎挑選並以美元債主權債為主，尤其避開外債高、外匯存底不足的國家；但可留意經濟體質較佳的國家，擇機參與當地貨幣回升機會。展望 2019 年，債市收益相對風險的機會可望提高，但債種挑選與布局時機將成致勝關鍵。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。