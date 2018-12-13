英特爾推10奈米CPU架構 可能用於未來的Mac

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 宣佈即將在 2019 年推出的處理器架構「Sunny Cove」，該架構基於 10 奈米製程，將應用在英特爾下一代的 Core 和 Xeon 系列處理器，並且可望在 2019 年後蘋果 (AAPL-US) 推出的 Mac 機型中找到。

根據英特爾的介紹，新一代 「Sunny Cove」 處理器架構將「更深、更寬、更智慧」，性能將有所提高，降低功耗，大幅增加筆電續航時間，提供更高的運算能力，加速 AI、加密等專門運算任務，同時改善遊戲、多媒體、數據相關應用體驗。

英特爾最早計劃在 2015 年實現 10 奈米大規模生產，然而晶片的出貨量卻不如預期，製造問題讓時程推遲到 2018 年，該公司目前承諾，將在 2019 年中將 10 奈米處理器交貨到客戶手中。

據報導，雖然沒有確切官方消息表示這款處理器最終會搭載或應用在哪款電腦上，但蘋果即將推出的 Mac 很可能將搭載 10 奈米晶片，無論是否來自英特爾。

此外，英特爾也介紹了即將推出的 Gen11 整合式處理器晶片，並將於明年集成於 10 奈米製程的 Ice Lake 處理器中，預計在明年下半年發佈。英特爾表示在性能、功效、3D 和媒體技術、遊戲體驗方面都有飛躍性的成長，同時更好的支持 4K 影片和 8K 影音內容。性能將是 Gen 9 整合式處理器晶片的兩倍。

此外，英特爾也重申在 2020 年推出首款獨立繪圖晶片的計畫，消息人士認為，此舉是為了在未來十年內保留蘋果作為客戶。

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 宣佈了即將在 2019 年推出的處理器架構「Sunny Cove」，該架構基於 10 奈米製程，將應用在英特爾下一代的 Core 和 Xeon 系列處理器，並且可望在 2019 年後蘋果 (AAPL-US) 推出的 Mac 機型中找到。

根據英特爾的介紹，新一代 「Sunny Cove」 處理器架構將「更深、更寬、更智慧」，性能將有所提高，降低功耗，大幅增加筆電續航時間，提供更高的運算能力，加速 AI、加密等專門運算任務，同時改善遊戲、多媒體、數據相關應用體驗。

英特爾最早計劃在 2015 年實現 10 奈米大規模生產，然而晶片的出貨量卻不如預期，製造問題讓時程推遲到 2018 年，該公司目前承諾，將在 2019 年中將 10 奈米處理器交貨到客戶手中。

據報導，雖然沒有確切官方消息表示這款處理器最終會搭載或應用在哪款電腦上，但蘋果即將推出的 Mac 很可能將搭載 10 奈米晶片，無論是否來自英特爾。

此外，英特爾也介紹了即將推出的 Gen11 整合式處理器晶片，並將於明年集成於 10 奈米製程的 Ice Lake 處理器中，預計在明年下半年發佈。英特爾表示在性能、功效、3D 和媒體技術、遊戲體驗方面都有飛躍性的成長，同時更好的支持 4K 影片和 8K 影音內容。性能將是 Gen 9 整合式處理器晶片的兩倍。

此外，英特爾也重申在 2020 年推出首款獨立繪圖晶片的計畫，消息人士認為，此舉是為了在未來十年內保留蘋果作為客戶。