凱基估科技業庫存風暴恐拖至明年下半年 大盤恐下探8500點

凱基證券今 (18) 日指出，2019 年台股要留意有「庫存過高」和「新品缺乏」兩個內憂，以及「貿易大戰」和「資金流出」兩個外患，目前可謂是科技業的庫存風暴，庫存調整恐延續至明年下半年，並使股市承壓，預估明年大盤區間落在 8500 點至 10500 點之間，也是繼富邦金、群益證和永豐金之後，認為低點恐下探 8500 點的券商。

凱基證旗下凱基投顧發表 2019 年台股展望，看好 7 項產業趨勢，包括 (1)5G 帶動 PCB 相關材料的規格升級；(2) 網路流量成長帶動資料中心的擴建需求；(3) 手機產業往 OLED 升級帶動驅動 IC 需求；(4) 電動車和自動駕駛增強汽車電子應用擴大；(5) 運動休閒人口增加帶動運動鞋服需求攀升；(6) 聯準會升息將擴大銀行外幣放款利差；(7) 塑膠原料芳香烴下游利差擴大。

凱基證指出，全球科技業下游庫存截至第 3 季已連續 3 個季度相較平均高出 1 個標準差，這個現象在過往僅發生在 2008 年、2011 年和 2015 年，因此，目前已可謂科技業的庫存風暴，尤其貿易戰終將導致終端需求減緩下，恐使本波庫存調整延續至明年下半年。

凱基證也憂心，AI、IOT 和 5G 等殺手級應用尚難成氣候，預期科技業未來 1-2 年需求將面臨結構性停滯的窘境，企業獲利恐將難以成長，再加上美中貿易戰若持續升級，科技業庫存問題雪上加霜。

放眼全球經濟情勢，凱基證認為明年全球經濟成長將較今年差，其中，明年下半年可能是美國最早可能開始走弱的時點，且 Fed 貨幣政策未來「能見度」降低，偏鷹的風險存在；歐洲部分，因歐元區景氣下行明顯，觀察重點在德國景氣和義大利政治風險。

至於中國，同樣面臨景氣下行和貿易戰問題，即便實施寬鬆政策，對內需的提振效果難以期待；而即便在新興市場面應不至發生系統性風險，但美元偏強、中國需求弱仍使其股市承壓。