美股形勢危急 高盛急呼：是時候防守了

美股周一迎來了夢魘般的一天。三大股指跌幅均超 2%，標普 500 創出 14 個月新低，小盤股指數羅素 2000 跌入熊市，道指兩天跌去 1000 點。這讓市場擔心明年的股市前景。

考慮到明年美股面臨的不確定性，高盛認為，投資者需要考慮在明年增持防禦性股票，超配公用事業股、通訊服務股及資訊科技板塊，低配非必需消費品股票、工業股、原材料板塊及房地產板塊。這與不久前發布的高盛 2019 展望報告觀點一致。

「明年的市場走勢取決於投資者對於美國經濟擴張持續時長的預期。「由 David Kostin 領導的策略師團隊在上周五發布的報告中這樣寫道，「投資者應持有優質股來保護自己。」

高盛在上月下旬發布的 2019 展望報告中建議投資者，明年應偏向於防禦。他們預計，勞動力市場將繼續緊縮，核心通膨率將逐漸上升，政策利率也將走高，因此 2019 年會升息四次。同時，由於預計 2019 年底美國經濟增速會放緩至 1.75%，金融狀況會「大幅收緊」，屆時美股將承受壓力。

對於美股明年的走勢，高盛持有三種頗為分化的預測。他們認為標普 500 指數明年有 50% 的機率會在年底衝上 3000 點，有 30% 的機率會跌至 2500 點，有 20% 的機率能到達 3400 點高位——那將意味著較隔夜收盤上漲逾 30%。

「我們的 2019 股市預測有一個肥尾，」David Kostin 團隊表示。高盛對於標普 500 指數 12 個月目標位的平均預期為 2850 點，顯著低於華爾街中值（3079 點）。

鑒於很多投資者預期美國將於 2020 年陷入經濟衰退，高盛認為，假設從 2020 年年中開始美國經濟轉為下行，那麼股市估值很有可能在 2019 年下半年觸頂，此後伴隨著衰退的開啟而逐漸回落。

不過，高盛認為美股十年牛市不會在明年很快結束，標普 500 指數可能會出現溫和的個位數絕對回報，其中包括股息在內的股市回報率為 7%、類現金的短期公債回報率為 3%、10 年期長債回報為 1%。

高盛建議，家庭、共同基金和養老基金應該增持現金：「現金目前提供了經通膨調整後的正回報。這是很多年以來，現金首次成為比美股還有競爭力的資產類別。」

他們認為，目前投資者對美股過度超配，接近過去 30 年曆史的第 89 個百分位之高，而今年投資者對現金的持有隻有第 1 個百分位這麼低，所以，是時候扭轉投資思路了：

「所有好事最終都會結束，但何時才是終點？回答這個問題是對 2019 年基金經理最核心的挑戰。」