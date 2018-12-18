

◆盤勢分析

1. 本週聯準會 (Fed) 將舉行今年最後一次決策會議，外界普遍預料將升息 1 碼，由於市場越來越擔心聯準會 (Fed) 升息計劃可能對經濟和股市造成過大影響，週一美股下跌，跌幅介於 1.28 至 2.27％，美股四大指數短期修正。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤止穩。

（2）均線：支撐為 9,500 點至 9,600 點，壓力為 9,900 點至季線。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值接近 50，短線區間整理。近期法人著墨較深的個股包括 IC 設計、PCB、散熱、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9600 點之上並收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

5.2327 國巨集團再出手擴展投資布局，旗下 5317 凱美昨（17）日宣布，以約 14.64 億元，取得陶瓷基板廠 6271 同欣電 8.05% 股權，與一席董事，未來將攜手衝刺第五代行動通訊（5G）、車用等領域布局。觀察同欣電未來經營權是否生變。

6.2201 隆汽車透過子公司納智捷汽車公司，斥資 71.37 億元，向華創車電公司購入包括兩款車型、全新共用底盤（平台）與高性能共用引擎，新車預計明、後兩年陸續於兩岸市場問世，對外宣示「後嚴凱泰時代」的裕隆持續發展自有汽車品牌的堅定立場。全球車市成長趨緩下，裕隆集團發展自有品牌的難度將加大。

7. 封測大廠南茂（8150）董事長昨（17）日表示，雖然美中貿易戰造成半導體市場充滿不確定性，但南茂對明年營運看法仍然樂觀，其中，明年上半年面板驅動 IC 封測接單全滿，產能利用率維持滿載；美光（Micron）新增 DRAM 及 NAND Flash 產能都委外代工，記憶體封裝接單則可望逐季成長。南茂短期支撐為季線附近。

