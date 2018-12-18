台股盤前─國際股偏空壓力籠罩 靠內資維繫中小型股人氣

台股加權指數昨 (17) 日終場小漲 13 點，惟成交值一口氣縮至 781 億元，顯示外資已進入年底放長假的狀態，買股意願減弱，今 (18) 日開盤前，由於美股昨日再度重挫，使亞股甫開盤也受到衝擊，日股跌逾 1%，韓股跌 0.5% 左右，法人認為，台股仍將呈現個股表現盤，內資著墨的中小型題材股較有表現機會，但在整體盤面氣氛偏弱的態勢下，就看內資能否引領台股走自己的路。

三大法人昨合計賣超 22.61 億元，其中自營商賣超最多 12.32 億元，投信賣超 8.62 億元，外資及陸資賣超 1.67 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2121 口至 11364 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4218 口至 40702 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5997 口，使留倉部位轉為淨多單 5942 口。

美股方面，由於歐巴馬健保遭裁決違憲，健康保險和醫療類股應聲重挫，加上零售和科技類股助跌，3 大指數終場同步重挫逾 2%。

其中，道瓊工業指數終場跌 507.53 點或 2.11%，收在 23592.98 點；標準普爾 500 指跌 54.01 點或 2.08%，收在 545.94 點，並創 14 個月新低；那斯達克指數跌 156.93 點或 2.27%，以 6753.73 點作收，跌破 2017 年封關時水準；僅費城半導體指數跌幅相對較小為 1.28%。

華映聲請重整，拖累台灣最大特殊氣體供應商聯華氣體、玻璃大廠康寧，以及偏光板廠力特等材料供應商，面臨呆帳問題，整個供應鏈籠罩在烏雲當中。

不過，市調單位群智咨詢 (Sigmaintell) 分析，智慧型手機面板將供應吃緊，2019 年下半年恐出現 3000-4000 萬片缺口，包括智慧型手機和車載面板都會出現轉單效應，彩晶、京東方、群創、深超和龍騰光電都將受惠。

中國天風國際證券分析師郭明錤發布報告指出，IC 設計廠商神盾以低價取得三星光學式指紋辨識的訂單，恐對後續市場報價發展有不利影響，衝擊神盾昨開盤即跌停鎖死，對此，神盾強調與客戶維持良好合作關係，產品按規劃進度出貨，而法人圈普遍認為，超音波式屏下指紋辨識的技術含量較高，單價影響有限，相關供應鏈不必過於擔憂。

金管會主委顧立雄昨日表示，全球經濟放緩，加上美中貿易戰等多項不確定因素，「台股已被修正，萬點不是常態」。

國際清算銀行 (BIS) 發布最新季度評估報告警示，全球央行推動的貨幣政策正常化已為股市帶來沉重下壓，全球股市後市持續看空，未來幾個月恐怕還有得跌。

整體來看，分析師認為，外資即便抽腿但近來台股有撐，顯示內資還在場內，台股下方支撐仍然看 9616 點，不過，在未能帶量突破季線前，都僅限於個股表現盤。

要留意的是，周四美國 FOMC 利率決策會議後，聯準會聲明若真偏向鷹派，對股市是短多長空，代表明年美國景氣確有趨緩疑慮。