怎一個慘字了得！10月美股又遭清倉式拋售

美國官方最新數據顯示，10 月美股繼續慘遭清倉式拋售。

9 月海外投資者不但減持美債，而且清倉式拋售美股。而本周一美國財政部公布的 10 月國際資本流動報告（TIC）顯示，拋售進一步惡化。

10 月主要海外持有者合計拋售美國公債 260 億美元，總持倉降至 6.2 兆美元，創今年 4 月以來新低。

10 月海外投資者凈拋售長期美國證券 65 億美元，其中拋售美國企業股票 220 億美元。

繼 9 月拋售美股 169.8 億美元後，10 月海外投資者連續第六個月拋售美股，拋售規模達到 220 億美元，刷新海外拋售美股的最高紀錄，也是美股最長連續拋售期。過去六個月，官方和私人海外投資者合計拋售美股 1240 億美元，創同期拋售最高紀錄。

新債王 Jefferey Gundlach 11 月曾警告，由於對沖成本增加，美國公債對海外買家的吸引力越來越低。以歐元和日元對沖後，美債有效殖利率已經跌為負值。這也可以解釋，為何海外持有者近幾年持有的美債持續減少，美債占其總持倉的比例已降至 36% 左右，占比創十年新低。

上月公布 9 月拋售數據時，金融部落格 Zerohedge 就評論稱，川普告訴世界，他不需要全世界支持美國的赤字、推升美股。世界也如他所願，積極清倉美國證券。