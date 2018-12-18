美股有多慘？標普500最大的15檔股票都已跌入熊市

隨著美股投資情緒轉壞，道瓊工業指數狂跌，一支支股票開始無力抵抗，紛紛跌入熊市。

在股市中，如果股票由近期高點下挫 10%，被視為「修正」，跌超過 20%，則被視為進入熊市。當前美股的格局，在 12 月 14 日中國發布「難看」的經濟數據後，美股大幅收跌，3 大指數均已進入「修正」。

據 FactSet 數據，截至上週末，標普 500 指數中有 264 檔股票 (53%) 已處於熊市。

本週開局美股也未能振作，道瓊指數收盤下跌 2.1%，標普下跌 2%，納斯達克跌 2.2%，其結果就是熊市股票的名單繼續變長。

截至週一收盤，標普 500 指數中市值最大的 15 檔公司，已經全部跌入熊市，自 52 週高位下跌逾 20%。除 FAANG 股票早早已先中箭之外，包括其他大公司包括花旗、IBM、富國銀行、美國銀行、AT&T 和 Home Depot，都未能躲過。

最大的 15 檔股票已跌入熊市 (圖表取自 Market Watch)

另外還有一點值得觀察，就是標普 500 指數已經進入「死亡交叉」，即 50 日移動平均線跌穿 200 日移動平均線，而道瓊指數可能很快就會跟上。FAANG 股票中，Facebook(9 月)、Netflix 與 Google 母公司 Alphabet(11 月)、亞馬遜 (上週) 都出現了這種情況，而蘋果本週也有望跟進。

這使得美股的局勢，看來非常糟糕，也難怪向來看重股市表現的美國總統川普氣急敗壞，在推特發文表示，「外面的世界在我們周圍分崩離析，巴黎在燃燒、中國在走下坡，而聯準會竟然在考慮再次升息，這令人難以置信。」