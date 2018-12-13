能源盤後─外媒傳OPEC不合 沙國11月產量高峰 俄羅斯產量達後蘇聯高水位

在有報導稱，伊朗石油部長在上週的會議上注意到石油輸出國組織 OPEC 成員國之間的不和後，油價週三 (12 日) 下跌，扭轉了漲勢。

布蘭特原油期貨收高 0.01 美元，或 0.02% 至每桶 60.21 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.47 美元，或 0.91% 至每桶 51.18 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.10% 至每加侖 1.424 美元。

天然氣收低 0.302 美元，或 6.85% 至每一千立方英尺 4.105 美元。

據彭博社報導，伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 表示，OPEC 內部存在嚴重的政治分歧，內幕報導引發了外界對成員遵守協議和遏制全球供應過剩的能力感到質疑，使市場失去了一些信心。

OPEC 及非成員國 (OPEC+) 同意從 1 月 1 日開始，由 10 月基線開始每日石油產量減少 80 萬桶。而非 OPEC 成員國，如俄羅斯，每日削減 40 萬桶。OPEC+ 整體減產 120 萬桶 / 日。

該集團同意減產 6 個月，並有機會審查 4 月份的市場情況。鑑於地緣政治和經濟對其生產的限制，該協議為伊朗、委內瑞拉、和利比亞提供了豁免。

美國庫存報告

美國能源情報署報 EIA 稱截至 12 月 7 日當周原油庫存減少 120 萬桶，而分析師原本預計下滑 280 萬桶。與此同時，上週汽油庫存增加 210 萬桶，蒸餾油減少 150 萬桶。

週二，美國石油協會 API 報告稱其自己的數據顯示下降了 1020 萬桶。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

利比亞

最近利比亞供應中斷支撐了石油價格。該國的國家石油公司宣布，在周末民兵組織襲擊後，El Sharara 油田出口受影響。分析師表示，每天大約有 40 萬桶石油下線。

OPEC+ 數據

OPEC 月度報告中表示，沙烏地阿拉伯產量在 11 月攀升至創紀錄的 1101 萬桶 / 日。該報告還稱，10 月份俄羅斯石油供應達到了 1161 萬桶 / 日的後蘇聯時代新紀錄，並在達成的 OPEC+ 協議後預計達到 1144 萬桶 / 日。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週二表示，俄羅斯預計 2019 年 1 月份將減產 5 萬桶 / 日至 6 萬桶 / 日，而不會立即兌現協議上的減產 228000 桶 / 日份額。