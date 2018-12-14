能源盤後─IEA：2019石油供給量應小漲 日本再次進口伊朗油

布蘭特原油期貨收高 1.32 美元，或 2.19% 至每桶 61.47 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.37 美元，或 2.68% 至每桶 52.52 美元。

美國汽油期貨價格收高 4.08% 至每加侖 1.478 美元。

天然氣收低 0.034 美元，或 0.82% 至每一千立方英尺 4.102 美元。

因沙烏地阿拉伯將減少對美國出口，以抑制石油供應增長，使油價受到推動。週四，彭博社報導，從沙國出口至美國的石油出貨量可能會下降至 2017 年創下的 30 年低點。

日本再次購買伊朗石油

S&P Global Platts 報導稱，日本煉油商將於 1 月份開始恢復購買伊朗原油，但只會繼續購買至 3 月，以確保他們不會侵犯華盛頓的伊朗制裁，以防止 180 天的制裁豁免延長不被批准。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，川普政府向 8 國政府發出豁免，含中國、印度、義大利、希臘、日本、南韓、台灣、及土耳其，都可暫時性無處分的進口伊朗原油。

一位希望保持匿名的美國政府官員表示，所有涉及購買伊朗原油的交易都必須在 5 月 5 日豁免到期之前完成。

美國庫存報告

美國能源情報署報 EIA 公布截至 12 月 7 日當周原油庫存減少 120 萬桶，而分析師原本預計下滑 280 萬桶。與此同時，上週汽油庫存增加 210 萬桶，蒸餾油減少 150 萬桶。

週二，美國石油協會 API 報告稱自家數據顯示下降了 1020 萬桶。

IEA 報告

全球石油庫存正在增加，10 月份經濟合作與發展組織國家 OECD 的商業庫存增加 570 萬桶至 28.72 億桶。

自 3 月份以來，石油庫存首次超過 5 年平均水平，這是石油輸出國組織 OPEC 在針對庫存時使用的關鍵指標。這也表明 2019 年的 OECD 庫存水平可能會高於去年同期。

OPEC 及其包括俄羅斯在內的合作夥伴 (OPEC+) 同意在上週的一次會議上削減 120 萬桶 / 日的產量。

分析師表示，根據 3 家機構 (OPEC+、EIA、OECD) 的最新供需預測，OPEC+ 最近達成的削減措施將不足以解決供應過剩的問題。分析師補充說，OPEC+ 如果考慮進行更大規模的削減，將面臨進一步減少市場份額的困境。