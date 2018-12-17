減產協議幕後推動者？俄羅斯

石油輸出國組織 OPEC 及盟國 (OPEC+) 似乎遇到了困境。成員沙烏地阿拉伯堅持認為，所有成員應該發揮同等作用，從 10 月份生產水平設定的新基準減少相同的百分比，以穩定油價；然而，鑑於沙國自 5 月以來增加了超過 100 萬桶 / 日的產量，外界發聲認為沙國因此應承擔更多的減產量。

此外，以伊朗領導的一些國家聲稱其特殊情況 (被美國制裁) 需要獲得減產豁免，而卡達即將退出 OPEC 也讓整個組織籠罩了一些陰霾。

自 1960 年成立以來，OPEC 一直主導著石油市場。這些成員共同擁有全球常規石油儲量的約 82%，每日生產 3260 萬桶石油。但是美國頁岩油受惠於水力壓裂法的新技術而大量生產，使得 OPEC 在全球生產中的佔比下降，減少了該組織的影響力。頁岩油生產商能夠為市場增加額外的石油，靈活性和速度使 OPEC 措手不及。

而當今石油市場不斷變化的基本面，正導致了前所未有的發展，即前競爭對手俄羅斯與 OPEC 最重要的成員沙國之間，正展開合作。

2014 年石油價格的災難性下降導致俄羅斯經濟下滑，由於烏克蘭的危機，俄羅斯已經受到西方制裁的壓力。之後，沙國故意將油價保持在低位，以便將相對高成本的頁岩油排出市場。這種策略最終失敗，而頁岩油的浪潮襲捲，也加強了俄羅斯與 OPEC 之間合作的必要性。

雖然俄羅斯總統普丁和官員多次宣稱每桶 60 美元足以滿足俄羅斯的需求。但在明顯的轉變中，莫斯科已同意再次削減產量。這一次，俄羅斯的主要動力不是通過增加石油銷售收入，而是潛在的政治因素創造了減產可能的有利環境。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

在近日談判遇到了僵局時，OPEC+ 的俄羅斯似乎趕來解圍。俄羅斯能源部長 Alexander Novak 抵達會議時，進入了 OPEC 秘書長辦公室，首先召集伊朗石油部長，然後是沙國，每次約 45 分鐘。在兩個小時後，該小組達成協議，而伊朗、利比亞、和委內瑞拉也獲得了豁免。

出現的協議在紙面上是公平合理的。OPEC 將從 2018 年 10 月的新基準產量中減產 80 萬桶，參與成員減少 3%。OPEC 的合作夥伴國將減少 2% 的供應量，每日減少 40 萬桶，而減少的數量足以平衡 2019 年上半年的供需。沙國也願意 1 月份起將該國產量降至 1020 萬桶 / 日，低於上個月的 1110 萬桶 / 日。

雖然這次減產量大，但在原始協議下，它仍然比目標高出了 15 萬桶 / 日。5 月至 10 月期間，沙國、俄羅斯、阿聯酋、和伊拉克的總產量增加了近 160 萬桶 / 日，這不僅有助於目前的過剩，也為最新的減產提供了比以前更高的起點。

除了政治利益外，俄羅斯與沙國的合作對相互投資和獲取能源資源，也產生了積極影響。由於記者哈紹吉 (Khashoggi) 在土國遭殺害事件，大多數西方國沒有參加沙國的未來投資計劃 (FII)，但俄羅斯投資者卻紛紛湧向沙國。

沙國能源部長 Khalid Al Falih 也表示，他的國家可以購買 Nov​​atek 下一個大型液化天然氣項目 Arctic-2 的 30%。該項目估計耗資 210 億美元，計劃在 2022 年至 2023 年啟動第一線，顯示俄羅斯可以從與沙國的長期合作中獲得大收益。