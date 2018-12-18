過度擔憂 Fed 升息 道瓊跌落逾500點

由於市場越來越擔心聯準會 (Fed) 升息計劃可能對經濟和股市造成過大影響，週一 (17 日) 股市受到衝擊，推動 S&P 500 指數創下年內新低。

週一 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 507.53 點，或 2.11%，收 23592.98 點。

S&P 500 指數下跌 54.01 點，或 2.08%，收 2545.94 點。

那斯達克指數下跌 156.93 點，或 2.27%，收 6753.73 點。

費城半導體指數下跌 15.11 點，或 1.28 %，收 1162.46 點。

道瓊指數和 S&P 500 指數均處於修正區，這是自 1931 年大蕭條以來最糟糕的 12 月表現。S&P500 指數中，11 個板塊全面重挫，公用事業領跌、其次為電信服務與必需消費品。美國供應過剩，美國油價跌至 14 個月低點，也加劇能源股拋售，跌幅超過 2%。

科技股一蹶不振，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.46%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.51%；臉書 (FB-US) 股價下跌 2.69%； Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.48%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93%。

半導體類股全面下滑，高通 (QCOM-US) 下跌 1.08%；AMD (AMD-US) 下跌 5.38%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.96%；Intel (INTC-US) 下跌 1.63%；IBM (IBM-US) 下跌 3.17%；美光 (MU-US) 下跌 0.94%。

金融股亦下跌。美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.04%；高盛 (GS-US) 下跌 2.76%；富國銀行 (WFC-US) 上揚 0.15%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.28%。

高盛 1MDB 醜聞衝擊，馬來西亞政府正尋求超過 27 億美元涉嫌濫用資金和 6 億美元收費的罰款。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.54%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.72%。

企業消息方面，Twitter (TWTR-US) 重挫 6.8%，主因是受到該公司投訴表格出現漏洞，可能暴露客戶電話號碼 / 國碼和其他個人訊息，以及接收到中國和沙烏地阿拉伯的個人 IP 位置的大量造訪。

德州聯邦地方法院法官 O'Connor 週五 (14 日) 裁定歐巴馬時期簽署的《患者保護與平價醫療法案》違憲後，週一 (17 日) 美國最大營利醫院運營商 HCA Healthcare Inc (HCA-US)、保險公司 Cigna (CI-US) 等醫療保健類股紛紛走低。

華爾街分析

本週聯準會 (Fed) 將舉行今年最後一次決策會議，外界普遍預料將升息 1 碼；對此，美國總統川普於川普再次推文抨擊聯準會 (Fed)，稱 Fed 考慮升息一事，「令人難以置信」。

美國聯準會預計在 2020 年之前再增加三次，但近期疲弱的數據以及對華盛頓保護主義政策的擔憂，提高美國央行將轉向鴿派的預期。

一些投資者曾希望美股在假期前反彈，但到目前為止，任何聖誕行情都被證明是難以捉摸的。根據歷史紀錄，自 1950 年以來，華爾街在 12 月的最後 5 個交易日內平均上漲了 1.3%。

Oppenheimer Asset Management 首席投資策略師 John Stoltzfus 週一寫道：「2018 年只剩下十個交易日，因此聖誕老人反彈的可能性似乎不大。儘管基本面和相對便宜的估值讓股市在新的一年裡走高，但市場情緒仍然不利於股市。」