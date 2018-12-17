馬來西亞提刑事指控 高盛盤前股價跌近2%

馬來西亞檢察署今 (17) 日宣布，對涉及「一馬發展公司」(1MDB) 貪汙洗錢案的投行高盛，及其 2 名前員工，提起刑事指控；受此消息影響，高盛盤前股價跌近 2%。

台北時間週一晚間 9 點 10 分，Investing.com 報價顯示，高盛盤前股價下跌 1.95%，至 169.40 美元。

高盛盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

馬來西亞檢察總長 Tommy Thomas 透過聲明表示，週一已依據大馬安全法，起訴高盛銀行、前高盛銀行家 Tim Leissner 與 Ng Chong Hwa、一馬發展公司前員工 Loo Ai Swan，以及大馬金融家 Low Taek Jho 等人。

上述 4 人藉由發行債券，協助一馬集資，涉及貪汙、洗錢等不法行為。

Thomas 於聲明中指出，4 名被告利用虛假或具誤導性的說詞，藉由教唆等詐騙手段，侵吞一馬發展公司旗下子公司，委由高盛代銷的 3 筆債券獲利，金額約 27 億美元。

高盛發言人透過聲明回應，稱這些指控都是「被誤導」的結果，高盛將繼續配合調查。

一馬貪汙洗錢案，是導致大馬前首相納吉 (Najib Razak) 政府垮台的主因；調查顯示，納吉所創立的國家主權投資基金 1MDB，竟有數十億美元流入其私人帳戶。

迄今為止，納吉已被起訴 39 項罪名，其中多與一馬貪汙洗錢案有關，該弊案至少牽涉 6 個國家。