〈房產〉房市回溫 北台灣住宅新建案完銷比例 年增1.8個百分點

據房市市調機構住展統計，今年截至 12 月 10 日止，北台灣於今年度開賣並完銷的建案數量達 74 個，較去年全年增加 23 個，年增幅達 48％。同期間，北台灣開賣的建案數達 1,020 個，完銷案占比約 7.3％，較 2017 年完銷案占比約 5.5％明顯上升 1.8 個百分點。

住展企研室經理何世昌表示，2018 年以來房市成交量增、價格止穩，「房子賣得出來，人進得來，建商發大財」。但必需注意的是，市況於下半年走弱，未來能否延續熱銷氣勢，可能要保守以對。

住展統計，今年以來北台灣各縣市中，台北市完銷建案有 12 個、新北市 17 個、桃園市 17 個、新竹地區 22 個、宜蘭地區 6 個，基隆市完銷建案數是 0。何世昌指出，基隆今年釋出的建案價位普遍偏高，再加上購買力較高的台北客客源不足，銷售速度較慢，因而很難在 1 年內快速賣完。

台北市 12 個完銷案零星分布於各行區，其中中正、大同、萬華、中山各有一個，士林、北投、內湖與文山等區則各有兩個完銷案。銷售速度最快的應該是士林區「新美齊天母」與內湖區「碧湖天」，前者接待中心只蓋一半就被包下，後者接待中心蓋好沒多久後就完銷。中山區「元大晶華」則是案量最大的完銷案，該案總量體約 55 億，挾著元大建設品牌優勢與稀有性，銷售期僅約半年就被掃光。

新北市量體最大的前三個完銷案，分別為總銷 20 億元的「鉅陞河藍灣」、永和總銷 25 億元的「忠泰同」及土城總銷 30 億元的「璞真仰睦」。

何世昌分析，與台北市相比，新北市完銷案銷售期較長，即使賣最快的「璞真仰睦」，也要花兩個月多。其中關鍵，在於台北市今年出現的投資、置產型買盤較多，出手速度較快；反觀新北市自住需求比重較高，考慮期比較長。雖然大台北客戶需求各有不同，但今年無論自住族群、或是投資置產族，大多鎖定中、小坪數住宅，因此中、小坪數建案占今年大台北完銷案逾 9 成。

何世昌進一步指出，從今年北台灣完銷建案來看，仍延續去年中、小坪數相對熱賣的趨勢不變，顯示首購族主流地位不變，而換屋族群的需求相對較低。其次，今年完銷案還有一大特點，那就是因讓利而完銷的建案比去年少很多；今年建案讓利風不再，尤其品牌建商賣價普遍拉高，銷售卻能開出紅盤，意味著買方更加在意建築品質，同時也透露出買方願意追價的意味，這對於房市復甦而言不啻是個好消息。