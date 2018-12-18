逾6成台灣人對退休舒適生活沒信心 最擔憂老年後的安養照護

退休規劃你準備好了嗎？根據滙豐銀行調查，有 38% 的受訪者預期自己退休後可享有舒適的生活，換言之，有超過 6 成的民眾對於未來退休舒適生活不具信心。檢視實際行動，只有 22% 的人會為了退休每個月定期儲蓄理財，為了日後安養照護的比重更只有 18%，反映民眾在準備退休仍相對不足。

滙豐銀行今 (18) 日發布《未來的退休生活：實現零落差》，調查結果顯示，多數仍處於工作年齡的台灣民眾認為未來退休生活面臨諸多挑戰，尤其擔心老了安養費用，有 67% 的受訪者坦言擔憂退休後的安養與照護費用。

在退休理財規劃方面，27% 的受訪者儲蓄是為了短期目標，缺乏長期規劃，超過 7 成的民眾會以現金存款、以及勞保老年給付或是雇主提撥退休金作為主要資金來源，另有 69% 的人會以壽險或儲蓄險作為退休資金來源。

以性別來看，台灣女性對於退休規劃準備不足，有 55% 還在工作年齡的女性，不清楚目前為了退休存了多少錢，甚至還沒開始儲蓄，有 41% 的女性擔憂，如果伴侶過世，恐讓家庭財務陷入困境。

而已經退休的女性中，有 64% 的人是靠伴侶的收入與退休金作為生活所需，有 72% 的女性是靠子女的財務支持支撐退休生活，上述調查結果，顯示女性對於退休財務規劃準備還不夠充分。

滙豐 (台灣) 商銀個人金融暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生解釋，女性退休規劃不夠充分，主要是比起男性，女性經常會為了家庭放棄職業生涯，調查發現 25% 仍在工作年齡的台灣女性已經準為全職媽媽，其比重在亞洲地區僅次於香港。

王金生說，女性放棄職涯走入家庭，可能讓女性在取得退休規劃財源相對不足，20% 的受訪者無法與伴侶擁有相同的資源規劃退休財務，19% 的受訪者不清楚要存多少錢才能享有舒適的退休生活。

匯豐銀行的《未來的退休生活：實現零落差》綜合了全球 16 個國家與地區，超過 17,405 人意見，研究結論是根據各國家地區仍在工作年齡的民眾與退休金額，而台灣本次報告共調查 1011 位民眾的觀點歸納而成。