上班族小確幸！明年5月報稅這三種人可以不用繳稅

受薪階級小確幸! 今年初實施的所得稅制改革方案，調高四大扣除額，財政部表示，舉凡年薪低於 40.8 萬元、年薪合計低於 81.6 萬元的雙薪頂客族，以及家庭所得低於 123.2 萬元的 4 口之家，明年 5 月申報綜合所得稅時，都可以不用繳稅。

財政部今年祭出減稅大紅包，一口氣調高「標準扣除額」、「薪資」、「身心障礙」與「幼兒學前」等四大扣除額，財政部今 (17) 日在臉書上發布影片，替民眾試算，歸納出上述三類納稅義務人，明年報稅時可以不用繳稅。

財政部表示，今年初所得稅改革方案上路後，標準扣除額從 9 萬元提高至 12 萬元，有配偶者扣除額則為 24 萬元，至於薪資所得與身心障礙的特別扣除額，則從原本每人 12.8 萬元提高為 20 萬元，幼兒學前特別扣除額從現行的 2.5 萬元提高到 12 萬元。

根據上述扣除額推算，單身的受薪階級因除了免稅額 8.8 萬元外，再加上標準扣除額 12 萬與薪資扣除額 20 萬，換言之，只要今年年收入不到 40.8 萬元，明年 5 月起就可不用繳稅。

如果是雙薪沒有子女的夫妻，兩人免稅額 17.6 萬元、加上標準扣除額 24 萬元與薪資扣除額 40 萬元，因此只要夫妻兩人年所得低於 81.6 萬元，也可免繳稅。

另外，若是夫妻雙薪，且育有兩名年齡 5 歲以下的小孩，由於兩人免稅額 8.8 萬元、夫妻標準扣除額 24 萬元、夫妻兩人薪扣額 40 萬元，加上兩名子女學前扣除額 24 萬元，換言之，只要夫妻兩人年薪低於 123.2 萬元，明年也可不必繳稅。