〈渣打經濟展望〉GDP成長與通膨同步放緩 央行明年利率將繼續按兵不動

美中貿易戰牽動全球經濟局勢，渣打銀行預估，明 (2019) 年在 GDP 增長與通貨膨脹將逐步緩和兩大因素影響下，台灣的中央銀行的利率政策將繼續按兵不動。

渣打銀行今 (10) 日舉行「2019 年全球經濟展望說明會」，渣打銀行東北亞區經濟學家符銘財表示，從央行最新的會議紀錄來看，理事對於利率政策仍採取謹慎的基調，主因是美中貿易摩擦對全球貿易投下不確定震撼彈，加上新興市場波動加劇。

值得注意的是，部分理事委員還在會議中提到負產出缺口，並預期明年國內增長放緩以及溫和的通貨膨脹，強調利率政策制定者需要及時了解全球金融和經濟狀況。

符銘財說，台灣經濟成長在 2018 年強勁表現後，預 2019 年 GDP 增長率將達到 2.5%，但在外部阻力下，可能使得增長幅度放緩，但在國內需求支撐下，預料將有助於減輕潛在的外部風險。

渣打銀行還說，從積極面來看，內需可望成為支撐經濟成長的力道，其中失業率維持在 20 年來的低位，而工資也從 2010 年以來，呈現最快的年度增長。

此外，政府為協助經濟抵禦貿易不確定性，也採取各種舉措來增強國內需求，包括所得稅法修正案，預計將使 149 萬人受益，以及提高最低工資與時薪，並宣布計劃在 2020 年底前增加新的工業用地供應，吸引重新回台灣的潛在投資者。