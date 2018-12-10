〈渣打經濟展望〉美中貿易戰影響 估將衝擊中國明年GDP成長

美中貿易戰「打打談談」外界霧裡看花，渣打銀行認為，因為貿易戰的緣故，預料中國明 (2019) 年 GDP 成長率將因此下滑 0.6 個百分點，但在大陸官方政策激勵下，預期中國明年 GDP 還是能達到 6.4% 的目標。

此外，美國聯準會預期將繼續保持穩定升息步調，直到增長放緩至低於潛力的態勢清楚，渣打預估，聯準會明年仍將維持穩定升息的步調不變，且每一個季度預期將升息 25 個基點。

美中貿易戰雖然達成休兵 90 天的協議，但華為財務長孟晚舟在加拿大遭捕，被視為是貿易戰的延伸，也為美中關係再添不確定因素，渣打銀行今 (10) 日舉行「2019 全球經濟展望說明會」，針對美中貿易戰作上述分析。

渣打全球首席經濟學家馬德威 (David Mann) 表示，美國需求占中國 GDP3%，中國的需求占美國 GDP 約 1%，美國對中國進口商品課徵關稅，預料將使中國明年 GDP 成長率因此下滑，而中國為保持經濟成長態勢，將持續推出刺激措施，例如明年 1 月實施的個人所得稅改革，以此提高低收入家庭的消費能力。

馬德威分析，人民幣走貶可能引起市場對於人民幣單向貶值的預期心理，但預料中國應該不會將匯率作為抵消美國關稅影響的工具，原因在於，中國為吸引更多私部門的固定收益投資所推出自由化措施，而這些措施亟需要貨幣穩定支持 。

馬德威表示，美中關係的惡化是全球化受威脅的最終例證，除了貿易爭端，美國也將中國視為經濟和地緣政治的競爭對手，預料兩強緊張局勢懭將持續多年，而即使川習兩位領導人達成協議，也可能會隨美國總統大選接近面臨瓦解。

渣打銀行表示，明年在貿易戰、中國經濟放緩與油價波動因素下，明年全球經濟成長將放緩，儘管並非急劇下滑，但部分風險可能加劇烈地減緩增長，預計明、後兩年全球經濟將進一步放緩。