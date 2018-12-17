【華冠投顧】幸運星-美股持續坐大怒神，台股量縮價穩初步穩盤ING……今日新主角再現！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2609 陽明、3176 基亞、2425 承啟、4721 美琪瑪、1215 卜蜂

上週五美股投資人擔心全球經濟成長趨緩，且觀望本週 Fed 是否升息，四大指數皆跌，道瓊狂跌近 500 點。亞洲股市相對止穩。其他由於外資本週起放年假，市場開始量縮。雖然國內大同集團地雷股 2475 華映、3519 綠能、3579 尚志、8085 福華仍繼續跌停，但是控盤者仍持續努力拉抬人氣重心的矽晶圓雙龍頭 6488 環球晶、5483 中美晶穩信心，再用權王 2330 台積電、股王 3008 大立光、6505 台塑化、2881 富邦金、2882 國泰金來護指數，一度重回 9800 點大關，收盤驚驚漲 13 點…… 成交量因外資開始輪流放聖誕節年假而縮小為 781 億！！OTC 同樣出現開低走高後震盪行情，收盤漲 0.07%，成交量縮至 242 億！大盤 10/2 經過 1660 點殺盤後，自 9400 點反彈至 12/3 10148 點，再經過下殺 522 點的甩轎動作…… 今日呈現量縮價穩的初步穩盤現象，幸運星認為此時真的無需再恐慌了……

今日主流族群輪動到運輸族群！！受惠於中美貿易戰減緩（3/2 多項商品才開始課關稅…… 現在出現搶運潮蜜月期 90 天！！）海運市場需求恢復影響，今日航運股由 2609 陽明帶領 2617 台航、2605 新興連袂上攻…… 連空運的 2610 華航、2618 長榮航也強漲！！水泥較強的有 1102 亞泥，食品較強的有 1215 卜蜂（豬瘟 + 旺季需求），生技化工較強的有 3176 基亞、4721 美琪瑪（特斯拉電動車鈷材料廠）。電子股唯一漲停板的電子股是 2425 承啟，主要是因為毛利暴增且具轉機題材（去年前三季毛利僅 1.83%，今年前三季毛利增為 10.42%）…… 果然是…… 漲時重勢！跌時重質啊……

上週強勢人氣股今天拉回轉弱甚多，如 6462 神盾今日開盤跌停鎖單 3,559 張，3455 由田大跌近 7%。8105 凌巨上週五漲停，開低大跌近 6%、6668 中揚光跳空大跌超過 7%、3527 聚積跌 9.17%、3081 聯亞…… 跌 7.14%......

親愛的好友…… 切記…… 漲時重勢！！跌時重質…… 記得要買本質好 + 基本面佳的股票…… 穩定投資自然風險小，勿追追追！！獲利空間才能逐漸放大！！

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。