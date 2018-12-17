【華冠投顧】無量反彈外資放假 短線操作小賺小賠等大賺

#盤勢分析

大盤今天反彈但量能僅 781 億元，創下 Q4 次低量，主因外資開始放假，因此接下來的盤勢持續震盪整理也不意外，可以注意的是今天大盤 KD 黃金交叉，接下來進入多方攻擊機會大，但是由於季線反壓持續下探且國際消息狀況多，判斷接下來還是持續震盪盤機會大，而本周四台灣時間凌晨 FOMC 將公布利續決議，也有很大的機會影響週四開盤，大盤一樣就看 9616 不破持續先看震盪，12/03 高點 10148 不站上結構沒有轉多機會。

類股方面，周五不少強攻收高的標的今天都出現修正，如 3545 敦泰周五大漲 9% 今天開高走低收跌 3%，6264 神盾周五大漲 7.8% 收最高今天開盤跳空跌停，近期的強勢股 3455 由田今天也收跌 6.9%，6668 中揚光收跌 7%，持續提醒大家近期追高的操作少做，而今天的盤中不少早盤強勢拉高的標的也紛紛收了長上影線，如 4739 康普、6411 晶焱，權值股方面 2317 鴻海續跌，短線僅有 5 日線上揚，且周五融資又再度增加，一樣還是建議投資人避開。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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