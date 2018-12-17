H&M第四季銷售額與市場預期一致

來自瑞典，全球第二大時尚零售商 H&M 今 (17) 日表示，該公司第四季的銷售成長，大致符合市場預期。

H&M 截至 11 月 30 日的不含增值稅的第四季銷售額較去年同期成長 12%，達到 564.3 億瑞典克朗 (49.4 億美元)，與分析師預期的 564.3 億瑞典克朗一致。而第四季含增值稅的銷售額從 584.8 億瑞典克朗上升至 654.5 億瑞典克朗，較去年同期成長了 6%。

先前由於該公司核心品牌商店的客流量減緩，H&M 連續第三年獲利下滑，這些商店佔了整體集團業務很的一部分，同時面臨越來越多來自線上的競爭因而苦苦掙扎。

不過，在 6 月至 8 月的第三季中，許多市場的銷售額開始出現了轉機，儘管新物流問題擠壓了一些主要市場的銷售，但該公司的銷售成長終於超越市場預期。

儘管 H&M 在轉向線上銷售的方面落後於競爭對手，最近已經開始顯現成效，線上的營銷有助於提高公司的銷售額和市占率的增加。

該公司週一表示:「H&M 集團在 2018 年的快速變化的時尚產業中持續發展於全球各地。」該公司說道，包括增值稅在內的 2018 財年銷售額將增加 5%，達到 244,266 百萬瑞典克朗（269.88 億美元）。

雖然收益可能讓多頭更加樂觀地認為 H&M 正在降低創紀錄的庫存過多狀況，但分析師認為，大多數投資者可能會在近期股價反彈反應冷淡。有鑑於 H&M 最近一直以低至 9.99 美元的價格出售毛衣，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師理 Richard Chamberlain 表示，H&M 在 11 月份提供消費者如此大幅的折扣後，12 月份可能很難再提價。

H&M 將於 1 月 31 日發布完整的第四季財報。