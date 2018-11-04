〈鉅亨看世界〉受失業率所苦的瑞典

金融海嘯 10 年之後，美國領軍的全球主要經濟體，經濟表現慢慢趨於穩固，失業率降至多年以來新低。但對北歐最大經濟體瑞典來說，事情卻沒有朝向變好的方向發展。

據《彭博》報導，即使處在 40 年來最長的經濟擴張期，瑞典的失業率依舊沒有回到金融危機前的水準，持續徘徊在 6% 以上，遠高於鄰國及美、德等經濟強權。

瑞典失業率偏高 (圖表取自彭博)

瑞典北歐斯安銀行 (SEB AB) 首席經濟學家 Robert Bergqvist 表示，當其他許多已開發國家，業率降至 40-50 年來的低點時，瑞典的失業率卻仍在向上，情況令人尷尬。

政治處於動盪

瑞典在 9 月 9 日舉行大選，在極右派反移民政黨快速成長之下，中間偏左及中間偏右的聯盟，都未能在國會取得過半席次，而陷入政治僵局。主要政黨籌組新政府未能成功，政治不確定性無法解決。

瑞典一直有著大量的盈餘，但由於國家慷慨的福利制度，政府很容易受到失業率上升的影響。

即使瑞典準備開始近 7 年來首度升息，央行預測，失業率已經很難再降低，並預計到 2021 年，將來到 6.6%，主因是找工作的難度還在增加。

瑞典央行在最新的貨幣政策報告中說，目前占較大比例的失業者，是尋獲工作率 (job-finding rate) 較低的這群人，如歐洲以外出生的人。預計這一類的勞動力，在不久的將會有望增加。

移民帶來勞動力

這個僅有 1000 萬人口的國家，成為逃離戰爭移民的避風港，而且還在增加進口勞動力。過去 5 年來，估計接納了 60 萬難民。自 2014 年初以來，瑞典勞動力成長 7.8%，丹麥為 4.7%，挪威為 4.9%。

在一定程度上，瑞典應該感謝移民潮，幫助推升了經濟成長。特別在健康和老年人護理方面，就業來到創紀錄的新高，達到人口的 68%。

(圖: AFP)

但另一方面，經濟學家觀察發現，雇主對工作的需求與求職者的技能之間，出現巨大的落差，增加了失業轉為結構性的風險。土生土長的瑞典人，其失業率約在 4%，但外國出生人口的失業率則超過了 15%，他們約占目前工作年齡人口的 20%。

Macrobond 首席經濟學家 Roger Josefsson 表示，新來者必須在就業服務處登記才能獲得福利，在註冊之後，他們被視為是勞動力的一部分。

2015 年抵達的許多尋求庇護者，如今參與了公共就業服務局的勞動力市場計畫。今年 9 月，在瑞典註冊為求職者的總人數約 61.1 萬人，其中 34.3 萬人被定為失業者，約 29 萬的求職者正接受某種補貼計畫。

勞工技能未符合需求

過去 4 年擔任就業部門首長的 Ylva Johansson 表示，勞動力市場變弱的說法並不正確，目前需要補貼的人數已經減少，就業人士還增加了 32.5 萬人。不過她同意，新進勞工的技能至關重要，這樣才能在下一次經濟衰退之前，融入勞動力市場。

她說，經濟衰退的嚴重程度完全取決於政策，以及政府在緩解影響方面的積極程度。經濟衰退尚未到來，瑞典仍然擁有強大的勞動力市場，現在是時候準備，並教育人們實際工作所需技能了。

經濟學家擔憂，未來企業招聘的步伐可能放緩。Bergqvist 說，當經濟增長放緩而瑞典陷入衰退時，由於結構性失業，瑞典對此的準備程度將低於其他國家。