日立將收購ABB輸配電業務80.1%股份

日立公司 (6501-JP) 今 (17) 日表示，同意收購瑞士商 ABB 輸配電業務 80.1% 股份，相關業務估值達 110 億美元，其餘股份由 ABB 持有。

日立對 ABB 的電網事業進行評估之後，認為其業務估值達 110 億美元，在扣除 ABB 本身的債務後，併購金額為 64 億美元 (約 7040 億日圓)。

這宗併購案是日立所進行過金額最大的 M&A，也讓日立在全球輸配電市場上成為全球第 1 的業者，在重電方面也緊追全球第 2 的德國西門子。(重電全球第 1 名為美國 GE)

日立預計在 2020 上半年，完成這項收購，將該事業子公司化；在該子公司正式營運後的 4 年內，將其完全子公司化。

日立預估電網的全球市場規模將在 2020 年時，超過 1000 億美元。預測 2017 年 - 2020 年的年成長率約 4% 以上，呈現穩健的成長。

ABB 是產業用電氣的全球最大業者，其電力部門生產包含控制系統在內的輸配電設備，並提供營運服務。除了歐洲與北美，在印度與中國等新興國家都有市場。該部門在 2017 年的銷售額約 103 億美元，獲利率約 8%。不光只是銷售設備，也提供輸配電系統整體的營運服務，其服務部分佔整體銷售額的 4 成以上。在全球有約 100 個生產 / 服務據點、200 個銷售場所，擁有 3.6 萬名員工。

另外，日立為了強化電網事業，在 2014 年 12 月與 ABB 簽訂戰略性結盟契約。在 2015 年 11 月，兩者共同成立以日本市場為主的 HVDC(High Voltage Direct Current，高壓直流輸電) 事業，提供電力系統改革方案給日本國內的電力業者。

週一日立 (6501-JP) 股價收跌 0.95%，至 3,221 日圓。