紐約匯市—需求前景黯淡 美元走強 原油大幅收低；天然氣單週跌幅創近3年來最大

週五 (14 日) 交易，油價下跌，本週收低，因美元走強削減了美元計價的商品全球需求，加上股市走跌扼殺了市場風險胃口。

與此同時，天然氣期貨價格崩跌，本週收低近 15%，為近 3 年以來最大單週跌幅，係因天氣預測讓需求前景黯淡。

1 月交割的 WTI 原油期貨下跌 1.38 美元或 2.6%，收每桶 51.20 美元，本週跌幅 2.7%。

2 月交割的 Brent 原油期貨下跌 1.17 美元或 1.9%，收每桶 60.28 美元，本週跌幅 2.3%。

由於數據顯示中國經濟放緩，衝擊美股以外也令市場擔憂中國的石油需求前景。同時，因對經濟成長的擔憂和地緣政治不安，刺激避險相關的資金流動，ICE 美元指數上升 0.6%。

每月石油市場報告

11 月時 OPEC 原油產量增加 10 萬桶 / 日，達 3303 萬桶 / 日。沙國每日增產 41 萬桶，產量達歷史高點 1106 萬桶 / 日。

然而，IEA 的報告和 OPEC 的數據卻不同，儘管沙國產量增加，但 OPEC 11 月產量卻略微下降。

一週前，OPEC 與俄國等產油盟國甫同意，自 1 月起合併減產 120 萬桶 / 日，OPEC 預計減產 80 萬桶 / 日，而俄國和其他 9 個產油盟國則負擔減產 40 萬桶 / 日。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，沙國公布削減對美國煉油廠出貨量的計畫，這顯示「沙國非常認真看待平衡市場這件事。他們要 OECD 國家的庫存 (供應量) 下降到 5 年平均水準。」

「重點擺在美國的報告，這比較有道理，因為美國報告是每週計算的數據，而且會比其他國家更快速推動市場。」

Baker Hughes 週五報告，啟用的石油鑽井機具數量連續 2 週下降。

其他能源商品

1 月汽油下跌 3% 至每加侖 1.434 美元，本週收低 3.5%。

1 月熱燃油下跌 1.7% 至每加侖 1.845 美元，本週收低 2.2%。

1 月天然氣下跌 7.2% 至每百萬 Btu 3.827 美元，本週收低 14.7%，道瓊市場數據顯示，此為 2016 年 1 月 15 日以降，最前月契約單週最大跌幅。

WTRG 的 Williams 指出，「一路到月底較正常更加溫暖的天氣預報」讓天然氣價格承壓，再加上產量創紀錄高點，成了走跌的主因，儘管通常此季天然氣庫存處於非常低的水準。「此季天然氣的交易是看天氣的交易，會因預測而變化。」