強生創十六年最大跌幅 被曝對嬰兒爽身粉含致癌物幾十年知情不報

媒體爆出，強生可能幾十年前就知道旗下暢銷嬰兒產品中含有可能致癌的物質。強生股價大跌。

路透報導稱，查看多份法律文件發現，至少從 1971 年到本世紀初，強生公司的滑石粉原料和爽身粉成品有時被檢測出，含有少量石棉，公司的高管、生產經理、科學家、醫生和律師都對此問題以及如何解決它感到苦惱，但並未向監管方和大眾披露。

強生此後回應路透報導稱，報導是片面的、錯誤的、煽動性的。路透的故事是「荒謬的陰謀論」。但市場第一時間給出了強烈反應。

報導傳出後，美東時間 12 月 14 日，強生公司股價盤中一度跌至 130.22 美元，創今年 8 月 15 日以來新低，日內跌幅接近 12%，後跌幅收窄，最終收跌 10.04%，創 2002 年 7 月 19 日以來最大單日跌幅，收報 133 美元，收創今年 8 月 14 日以來新低。股價跌超 11% 時，公司市值縮水逾 450 億美元，截至收盤市值單日縮水 398 億美元、至 3567 億美元。

摩根大通和巴克萊都認為，市場對路透報導反應過度。摩根大通認為，強生下跌定價了嚴峻的法律風險，而這種風險是不太可能發生的。花旗則認為，強生完全駁斥了路透報導的前提。路透的報導沒有任何實質上的新資訊。

華爾街見聞也注意到，上述路透報導提及的多年前知情已經出現在此前一些消費者的指控中。比如去年 9 月彭博就曾報導，一起訴訟顯示，強生幾十年前就了解其滑石粉產品含有石棉纖維。無論如何，路透的上述報導都讓已經面臨天價罰款和眾多類似訴訟的強生雪上加霜。

今年 7 月，美國密蘇里州一個陪審團認定，22 名女性對強生嬰兒爽身粉等強生公司的滑石粉產品包含石棉並造成她們患癌的指控成立，責令強生支付 5.5 億美元補償性賠償，以及 41.4 億美元懲罰性賠償。這是截至目前在滑石粉訴訟案中最高的賠償金額。

這 22 位女性及其家人稱，曾長期使用強生的嬰兒爽身粉及其他含滑石粉的美容產品。他們指控強生，至少從上世紀 70 年代開始就已經知道其產品中含有石棉，但未對消費者作出警告。

今年 8 月，美國加州一個陪審團判定強生向一名提出訴訟的女性支付 4.17 億美元。原告人稱，強生的招牌嬰兒爽身粉致使她罹患卵巢癌。

今年 11 月，強生打贏了一場官司，美國加州 Humboldt 縣高等法院的一個陪審團駁回了原告的指控。原告提出，因長期使用包括嬰兒爽身粉在內的含滑石粉強生產品，其患上了一種與石棉接觸密切相關的癌症——間皮瘤。但強生的法庭論戰遠未結束。

今年 7 月 BBC 報導就指出，強生公司目前仍面臨約 9000 起有關其全球高知名度的嬰兒爽身粉的類似訴訟。

澎湃報導稱，由於滑石粉原料中會伴有石棉類雜質，而石棉已被國際公認為致癌物，因此各國各地區對滑石粉作為化妝品原料使用時，均會對其石棉殘留物進行嚴格的控制要求。

原國家食品藥品監督管理局曾經就滑石粉產品發布過相關要求，規定「滑石粉中不得檢出石棉」，且「在粉狀產品的生產和使用過程中，應使粉末遠離鼻和口」。

BBC 報導稱，天然純凈的滑石粉並不含有石棉，也不會導致癌症。自上世紀 70 年代以來，滑石粉用在嬰兒爽身粉和其它美容產品之中。但有關無石棉滑石粉的不同研究得出的結論不同。多年來，對滑石粉是否安全有爭議。

一些研究認為它與癌症風險有關聯。但也有人質疑這些研究有偏見，因為它們根據的是人們記得過年前使用滑石粉的情況。另一些研究則認為根本沒有聯繫，避孕套上的滑石粉與癌症沒有關聯。由於證據各異，國際癌症研究機構將在生殖器上使用的滑石分類為 "可能致癌"。

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『新聞來源／華爾街見聞』