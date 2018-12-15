三熊頂立！華爾街動盪一週的尾聲 金融類重挫入列熊市

週五 (14 日) 市場擔憂全球經濟成長趨緩，拖累美股主要指數平均下跌 2%，近期的跌幅延續；金融板塊經歷艱難的一日，隨著華爾街動盪的一週接近尾聲，金融板塊加入了能源和材料板塊的熊市區域，確立三「熊」頂立的態勢。

週五 S&P500 指數的所有 11 板塊所有板塊慘遭拋售血洗，處於負值區域，該指數收盤比歷史高點低 12%，道瓊指數低於 11%，那斯達克指數收盤低於 15%，促使美股三大主要指數皆處於修正區。

S&P500 指數所有板塊全面下跌。(圖：finviz)

S&P500 指數中有超過一半的成分 (259 家公司) 至少比其 52 週高點低 20%。金融類股加入了能源和材料板塊進入熊市區域。金融類股週五下跌 1%，較 1 月觸及的 52 週高點下跌 20.06%。

由於擔心全球經濟增長放緩，銀行類股下跌，推動此一跌幅。摩根士丹利和高盛分別下跌 2.4% 和 1.8%，摩根士丹利收於 2016 年 11 月以來最低。摩根大通下跌 0.8%，花旗下跌 1.3%。

金融類股週五下跌 1% 進入熊市。(翻攝自：彭博)

能源股週五下跌 2.4%，較 5 月觸及的 52 週高點下跌 21.3%，原材料股較 1 月創下的紀錄高點下跌 20.35%。

與此同時，工業板塊從 52 週高點下跌約 17%，科技板塊較 52 週高點低 15%，通訊服務和非必需消費品類股均收在修正區間，較近期 52 週高點下跌逾 10%。

美國股市最近普遍承壓，因為華爾街正在努力應對全球經濟的擔憂和圍繞中美貿易關係的不確定性，美股三大指數大幅下跌，盡數抹除本週的漲幅。

市場認為比週五收盤更重要的是市場下週對聯準會的反應。Fundstrat 的技術策略師 Robert Sluymer 表示，他因此更加擔心的市場如何從今年的整個低點中徘徊。

Sluymert 稱：「我認為美股已賣超，5 月 S&P500 盤中低點為 2600 點。我們基本上測試了 4 月的低點，已進入了一個修正範圍並進行測試。」

S&P500 指數也形成頭肩排列型態 (head-and-shoulders pattern)，意味著未來會有更多賣壓出籠。