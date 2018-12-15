美股盤後 – 嬌生領跌醫療保健股 三大指數摔入修正區

週五 (14 日) 許多重要經濟出爐，市場焦點從貿易戰轉向全球經濟擔憂，嬌生股價暴跌，醫療保健股領跌，拖累美股大幅下挫。道瓊、S&P 500 與那斯達克指數自 2016 年 3 月以來首次一同摔入修正區。

週五 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 496.87 點，或 2.02%%，收 24100.51 點。

S&P 500 指數下跌 50.59 點，或 1.91%%，收 2599.95 點。

那斯達克指數下跌 159.67 點，或 2.26 %，收 6910.67 點。

費城半導體指數下跌 4.31 點，或 0.36 %，收 1194.59 點。

根據初步數據，道瓊指數從近期高點回落至少 10％ 進入修正區，S&P 500 收於重要心理支撐位 2600 點附近，S&P500 指數中，11 個板塊僅電信服務小幅收高，能源、醫療保健領跌。

科技股僅臉書 (FB-US) 上漲 0.54%。亞馬遜 (AMZN-US) 領跌，跌幅達 4.01%；Netflix (NFLX-US) 下跌 3.33%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.20%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.03%。

週五臉書聲明表示，近 680 萬帳戶使用者因一項新漏洞導致其私人照片在未經授權的情況恐透過第三方程式外洩。

週五 (14 日) 中國天風證券蘋果分析師郭明錤宣布下修 2019 年第一季 iPhone 出貨量約 20%，蘋果股價隨之下跌。

郭明錤宣布下修 2019 年第一季 iPhone 出貨量約 20%。(圖：AFP)

半導體類股幾全面走低，高通 (QCOM-US) 下跌 0.81%； Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.01%；Intel (INTC-US) 下跌 1.64%；IBM (IBM-US) 下跌 0.69%；美光 (MU-US) 下跌 2.34%；AMD (AMD-US) 上漲 0.20%。

在下週聯準會會議召開之前，投資者繼續看空銀行股，對本月迄今已下跌約 10% 的金融股施加壓力，花旗 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US) 收低 0.82%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.04%；高盛 (GS-US) 下跌 1.79%。

台股 ADR 全面下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.14%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.29%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.98%。

嬌生傳出早在 47 年前就知道嬰兒爽身粉中含致癌石綿。(圖：AFP)

企業消息方面，美國醫療保健大廠「嬌生」(Johnson & Johnson) 週五傳出早在 47 年前就知道嬰兒爽身粉中含致癌石綿 (Asbestos)，受此消息拖累，嬌生 (JNJ-US) 慘跌 10.04%，創近十年的最大跌幅，一夕間市值蒸發約 400 億美元。

華爾街分析

由於市場希望美國和中國達成協議，本週股市最初飆升。中國週五宣布將暫停對美國汽車徵收額外關稅。

談判的不確定性使投資者最近處於優勢地位。研究機構 Lipper 資料顯示，據該研究機構指出，美國股票共同基金和 ETF 流出超過 460 億，創史上最高。

本季市場波動性加大，這是道瓊指數 12 月第 3 次跌幅超過 500 點。紐約 INTL FCStone 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示：「很多投資者在進入 2019 年時都非常謹慎，受到這種市場波動的影響，投資者感到非常沮喪。」

中國工業生產和零售銷售數據令人失望，在歐元區、德國 12 月 PMI 降至 4 年來的最低水準，甚至美國最新 PMI 數據也是不甚理想，意味著美國經濟增速到 2018 年年底有所減弱。

2018 年美國製造業採購經理人指數。(圖：tradingeconomics)

Globalt 高級投資組合經理 Tom Martin 表示：「經濟數據放緩，人們對此感到不太滿意並開始拋售。」

Tom Martin 表示：「我們在哪裡試圖衡量人們對他們持倉多麼不舒服，在過去幾週我們看到的任何反彈都沒有任何後續動力持續。這清楚地說明市場狀況。」

然而，美國商務部最新 11 月整體零售銷售額增長 0.2%，優於市場預估 0.1%，核心零售銷售創一年多以來最大增速，顯示美國消費支出更為強勁，有助舒緩經濟降溫隱憂。