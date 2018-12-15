嬌生47年前就知情爽身粉含致癌石綿 股價應聲閃崩逾11%

《路透社》週五 (14 日) 報導，美國醫療保健大廠大廠「嬌生」(Johnson & Johnson) 早在 47 年前就知道嬰兒爽身粉中含致癌石綿 (Asbestos)。

受此消息拖累，嬌生 (JNJ-US) 盤中股價閃崩逾 11%，暫報每股 130.80 美元，創近十年的最大跌幅，市值瞬間蒸發 240 億美元，成為道瓊和 S&P500 指數的最大拖累。

該報導指出，根據嬌生內部備忘錄、報告與法庭文件審查等機密資料顯示，早在 1971 年嬌生高層、礦山經理、醫生和律師就知道其爽身粉產品偶爾被測出含少量的石綿。

該報導稱嬌生相關人士討論過滑石粉含石綿問題，但並未向監管機構或大眾披露資訊。

該報導還提到，嬌生早前委託並支付其嬰兒爽身粉研究報酬，並聘請代筆重新撰寫期刊上發表該調查結果的文章。

嬌生全球媒體關係的副總裁 Ernie Knewitz 郵件中表示：原告律師為了個人經濟利益，歪曲歷史，故意在法庭和媒體上製造混亂。任何有關嬌生知道或隱瞞滑石粉安全資訊的說法都是錯誤的。」

Knewitz 還提到：「無數獨立測試證明我們的滑石粉不含石綿或致癌物，這一切都是經過精心策劃，目的是轉移人們對事實的注意力。科學界的共識是『滑石粉』不會導致癌症。」

石綿自從 1977 年被國際癌症研究署 (IARC) 歸類為一級人類致癌物質，證實「可能」引發惡性間皮瘤、肺癌、喉癌與卵巢癌等疾病；2010 年 IARC 把不含石棉的滑石粉列入第 3 類，即「未能確定」是否對人類致癌。

2005 年台灣行政院衛生署已將石綿列為化妝品中的禁用成分。

嬌生至今面臨將近六千多起與滑石粉相關的法律訴訟，該公司嬰兒爽身粉產品被指控會導致卵巢癌與併發其他癌症。

7 月，美國密蘇里州聖路易陪審團裁定嬌生須賠償 22 名婦女及其家人 49 億美元 (約台幣 1430 億)，創下嬌生最高判賠金額，嬌生隨即發表聲明駁斥判決不公，決議提起上訴。