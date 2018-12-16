〈華為風暴〉中美貿戰再變形 怕被空襲該先避開哪些股？

華為因涉嫌違反伊朗禁制令，其財務長同時也是創辦人之女孟晚舟，在美國的要求下 12 月 1 日於加拿大被捕，雖然 12 日以加幣 1000 萬保釋金獲釋，但中美加庭外角力持續。若美國握有華為違反伊朗禁制令證據，最嚴重可能受到禁運制裁，也不排除循中興通訊前例，繳納罰金換取正常營運，但更有可能作為中美貿易談判籌碼，逼迫中國政府做更大幅度的讓步。

由於華為是全球最大行動基地台供應商，世界第三大手機供應商，影響全球電子產業非常深遠，分析師認為，台系業者之中，半導體、網通、手機、PCB、系統組裝產業皆可能受到衝擊。

華為案衝擊全球通訊業 殺傷力遠大於高通

根據華為 2017 年年報，營收人民幣 6,036.21 億元，其中電信設備營收占比重 49.34%，消費者業務占 39.30%，跟中興通訊的全年營收人民幣 1,088 億元，電信設備營收 637.82 億，消費者業務營收 352.02 億元相較，中興電信設備營收約僅有華為的 21%，消費者業務營收約僅有華為的 14%，由此可知華為在全球通訊與手機市場的影響力遠勝中興。

而就產品市場地位來看，華為行動基地台市占全球第一，手機出貨量全球排名第三，根據華為日前公布的核心供應商名單，美國供應商 30 家、中國有 29 家、日本 9 家、台灣 11 家、歐洲 10 家、韓國 2 家、新加坡 1 家，華為若遭美國政府禁運制裁，對全球通訊產業的影響將遠超過中興通訊事件。

短期避開光電概念 下游零組件伺機回補

華為網通產品技術近年來躍居全球一線廠之列，根據 HIS 調查，基地台全球市占率達 28% 以上，但華為基地台並未銷售至美國，家用網通產品 (不含手機) 亦非主要市場，所以受美國政府管制進口影響有限。但一些高端元件如網通處理器 (如交換機用的運算及傳輸晶片)，PA(功率放大器)，高速傳輸用的雷射與光通訊零組件 (放大器與 WDM) 等仍多倚賴美國進口，故若美國採中興模式限制關鍵元件自美國的出口，則仍將影響華為高階網通設備出貨。

法人認為，若美國掌握明確事證對華為進行類似像中興的處罰 (管制料件出口)，5G 產品推出的進程將受限美國高階網通處理器 (如交換機用的運算及傳輸晶片)，PA(功率放大器)，高速傳輸用的雷射與光通訊零組件 (放大器與 WDM) 等元件的進口缺乏。

上下游影響範圍：



上游零組件—影響較大的是在雷射與光通訊元件出貨，如光迅科技 (深: 002281) 與華工科技 (深: 000988) 影響較大，華為營收占比超過 20%，台元件廠多在 10~20%，其他零組件影響較小。

下游組裝—影響較小，影響營收比重低於 10%。

法人認為，短期避開上游光電通訊零組件，以及華為供貨比重較高者；下游組裝廠或部分影響程度較小的零組件廠，若事件後續未持續擴大，再擇機逢回布局。

